Studioja e “Ka Një Mesazh Për Ty” u mbush me shumë të qeshura e ëmbëlsi me ardhjen e Hekuranit. I moshuari nuk e di se në anën tjetër të studios së të “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, ndodhet nusja e tij, Zamira. Përpara se t’i zbulojë se kush e pret, Ardit Gjebrea nis të bisedojë me të duke i thënë se një zonjë ka shprehur pëlqim për Hekuranin, çka shkakton shumë të qeshura.

Ardit Gjebrea: Se kush të ka parë në dyqan, të ka pëlqyer dhe ka ardhur. Thonë meqenëse Hekurani është beqar, tani ta kalojmë jetën bashkë.

Hekuran: Lëre, mos e pyet se kam pasur dy gra unë, më kanë vdekur dhe kështu që i dëshiruar jam, nuk e di jo.

Ardit Gjebrea: I dëshiruar je?

Hekuran: Pupupu!

Ardit Gjebrea: E pranon domethënë?

Hekuran: E pranoj se…

Ardit Gjebrea: Çdo të bëjmë tani, e pranojmë! Ah! Më fal, sa vjeç je ti?

Hekuran: Unë jam datëlindja….

Ardit Gjebrea: Mos e trego, mos e trego! Sa vjeç je ti? Ajo është 72, është okej?

Hekuran: S’e di, aq mund të jetë.

Ardit Gjebrea: Do ta doje 72 vjeç?

Hekuran: Mundet.

Ardit Gjebrea: E kuptove çfarë po them, po them që ka ardhur një zonjë që të kalojë jetën me ty, të simpatizon, të ka qejf?

Hekuran: Ça të them unë… le të dalë ajo… unë…

Ardit Gjebrea: Për muhabet të do.

Hekuran: Për muhabet…

Ardit Gjebrea: Hë se e pashë që një moment u stepe.

Hekuran: Për muhabet po, unë jam 90 e ca vjeç, kam djemtë, nuset, nipërit, ç’dua më grua unë? Lërmë rehat o i uruar!

Ardit Gjebrea: Për muhabet more muhabet!

Hekuran: Muhabet po!