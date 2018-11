Kë të marr e kë të lë. Kjo është situata në të cilën ndodhet Bebe Rexha. Këngëtarja vetëm në një javë është parë në evente të ndryshme, disa herë me Dua Lipa, e në disa të tjera me Rita Ora. Këto dy të fundit dihet që nuk komunikojnë me njëra-tjerën.

Fotot e shumta që 29-vjeçarja ka postuar me Duan, kanë bërë që fansat ta akuzojnë se ka harruar Ritën. Një lëmsh i vërtetë, të cilit Bebe i është përgjigjur shumë thjeshtë, duke thënë se edhe Rita është shoqja ime gjithashtu.

Klan Plus