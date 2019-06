Kroçera përplaset me anijen, panik tek turistët (Video)

Një kroçere me turistë në bord është përplasur me një anije mëngjesin e së dielës rreth orës 8:30 në kanalin Giudecca në Venecia, raportojnë mediat italiane. Kroçeria 275m e gjatë ka një kapacitet prej 2.679 pasagjerësh.

Pamje dramatike tregon dhjetëra turistë që vrapojnë.

#BREAKING: Tourists flee as cruise liner smashes into dock in Venice pic.twitter.com/DSIjHckYxk

— Russian Market (@russian_market) June 2, 2019