Kujt i dha të drejtë Komisioni i Venecias?

Draft opinioni i Komisionit të Venecias nuk i ka shuar përplasjet mes mazhorancës dhe opozitës lidhur me amendimin kushtetues të demokratëve për Vetting-un në politikë. Leximin për sugjerimet e “Venecias” e kanë të ndryshëm. Për mazhorancën “Venecia” rrëzoi pretendimet e opozitës, ndërsa demokratët e vlerësojnë ekspertizën si vlerë të shtuar që legjitimon amendimin kushtetues të bërë prej tyre.

Ulsi Manja: Venecia në këtë dokument paraprak e ka shkruar të zezën në të bardhë, që nisma ka probleme të rënda Kushtetuese. Nuk merr në konsideratë të drejtat dhe liritë themelorë të njeriut të garantuara në protokollin e Konventës Europiane dhe bie ndesh me praktikat e mira të Venecias për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Tani çdo nisëm në vetvete është legjitime. Nisma e opozitës synon të përcaktojë kundërshtarin politik.

Ndërsa Këshilltari ligjor i PD-së, Gazmend Bardhi tha se, “Komisioni i Venecias me të drejtë ka konstatuar se për shkak të rrethanave specivike aktuale në Shqipëri futja e një mekanizmi shtesë verifikimi për zyrtarët e lartë publik është legjitim. Me të drejtë ka konsideruar të ligjshëm propozimin e bërë nga Partia Demokratike për të ndryshuar Kushtetutën në funksion të largimit të politikanëve që kanë lidhje me krimin e organizuar apo nuk justifikojnë pasurinë e tyre.

Të premten është edhe prova e radhës në Këshillin e Legjislacionit, ku palët do të shprehin vullnetin nëse do t’i hapin rrugë në parlament amendimit kushtetues për Vetting-un apo jo dhe nëse do të shkohet në seancë me një apo dy raporte. Por me shumë gjasa edhe në këtë pikë ky fund sesioni nuk pritet të sjellë surpriza. Teksa mazhoranca i kujton opozitës se pastrimin e politikës mund ta bëjnë organet e reja të drejtësisë, për opozitën zgjidhja do të duhet të vijë përmes ligjit të ri, pasi më parë të jetë miratuar mendimi kushtetues.

Ulsi Manja: Venecias opinion miqësor i është kërkuar. Është parlamenti sovran. Brenda Dhjetorit ngrihet KLGJ dhe KLP ku hapet rruga e krijimit brenda dy muajve të SPAK.

Në opinionin paraprak, Komisioni i Venecias ka vërejtur 7 mangësi ne propozimin e opozitës, për mënyrën si e parashikon drafti i saj Vettingun në politikë, ndonëse e ka cilësuar si legjitim. Komisioni i Venecias do ta miratojë me 14 Dhjetor opinionin, në thelb të të cilit u rekomandon palëve që ta zgjidhin vetë këtë çështje, me dialog në parlament.

Tv Klan