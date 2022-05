Lajme Tv Klan 14 Maj 2022, ora 23:30

Shpërndaje







00:10 15/05/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:30 data 14 Maj 2022 #TvKlan #KlanLajme

Headlines 14 Maj 2022

2 te rinjte i shpetojne atentatit ne Lezhe. Ndaj tyre qelloi nje makine ne levizje.

Finalja e Conference League, fluks pasagjerësh në Rinas.Biletat shiten disa herë më shtrenjtë Covid drejt zhdukjes në Shqipëri.

Covid drejte zhdujes ne Shqiperi. te shtruarit nga tirana per here te pare me pak se rrethet.

Shkollat, ministria rikthen pushimet e Prillit.Ndryshon edhe vlerësimi i nxënësve.

Ukraina po rimerr territorin e saj në Kharkiv.Rusia i pret energjinë Finlandës