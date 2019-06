Presidenti Meta: Procesi zgjedhor fiktiv dhe farsë, rrezikohet stabiliteti

Përmes 8 pikave, Presidenti llir Meta ka shpjeguar arsyet që shtynë të merrte vendimin për anulimin e datës së zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit. Në një konferencë për shtyp, që nisi ekzaktësisht në orën 08:00 sikurse e kishte paralajmëruar, kreu i shtetit theksoi se në kushtet aktuale të një krize politike, vendi rrezikohet të shkojë drejt përshkallëzimit të tensioneve.

I. Së pari, organizimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike është baza themeltare e një shoqërie demokratike. Çdo demokraci ka nevojë që herë pas here të testojë funksionalitetin dhe efikasitetin e institucioneve të saj dhe zgjedhjet janë pikërisht mekanizmi që e mundësojnë atë.

II. Së dyti, pjesëmarrja në zgjedhje vetëm e mazhorancës, dhe aq më tepër kur në më shumë se gjysmën e njësive të qeverisjes vendore është regjistruar vetëm një kandidat, cenon rëndë parimin kushtetues të pluralizmit mbi të cilën ndërtohet fuksionimi i shtetit të ssë drejtës.

III. Së treti, zhvillimi i zgjedhjeve në kushtet e një situate të tensionuar politike, mund të sjellë si pasojë jo vetëm mospjesëmarrjen në zgjedhje të rreth gjysmës së votuesve, por krijon rrezikun e një konflikt civil, gjë e cila përbën rrezik serioz për dëmtim të jetës dhe shëndetit të qytetarëve, stabilitetin demokratik të vendit, unitetin e popullit dhe rendin kushtetues.

IV. Së katërti, është e vërtetë që aspekt i rëndësishëm i zgjedhjeve është periodiciteti i zhvillimit të tyre. Kjo është e lidhur me mandatin e kufizuar që kanë organet përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisjes vendore. Mirëpo, në rastin e zgjedhjeve lokale, dita e zgjedhjeve, nga pikëpamja kushtetuese, mund të tejkalojë mandatin e organit përfaqësues apo ekzekutiv të njësisë së qeverisjes vendore. Për pasojë, shfuqizimi i dekretit dhe rrjedhimisht dhe anulimi i datës së zgjedhjeve dhe shtyrja e tyre përtej periudhës zgjedhore të përcaktuar nga Kodi Zgjedhor, në kushtet kur bëhet për të mbrojtur vlera dhe parime kushtetuese, bazë për funksionimin demokratik të shtetit dhe institucioneve, nuk paraqet pengesa nga pikëpamja kushtetuese.

V. Së pesti, zhvillimi i proceseve zgjedhore në Republikën e Shqipërisë si për Kuvendin dhe ato për organet e qeverisjes vendore, kanë krijuar historikun e vet, ku nuk mungojnë rastet e preçedentëve të mëparshëm të shtyrjes së datës së zgjedhjeve nga Presidenti i Republikës, gjithmonë në varësi të rrethanave dhe për të përmbushur një qëllim të ligjshëm.

VI. Së gjashti, Presidenti i Republikës vlerëson të rëndësishëm faktin që, nga mosrealizimi për arsye kushtetuese të zgjedhjeve brenda afatit ligjor, të mos cenohen interesat e qytetarëve shqiptarë.

VII. Së shtati, si President i të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga bindjet politike, ai nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj dëmit të jashtëzakonshëm që kriza politike ka shkaktuar e pritet të shkaktojë edhe më shumë në ekonominë e çdo familje shqiptare dhe në mbarë vendin. Ajo ka injektuar pasiguri tek konsumatori, tek bizneset e vogla dhe të mëdha, investitorët vendas dhe të huaj, në turizëm dhe çdo aspekt tjetër të mbarëvajtjes sociale-ekonomike të vendit.

VIII. Së fundmi, zhvillimi i zgjedhjeve më datë 30 qershor 2019, pa garë dhe pa pjesëmarrjen e opozitës, do të shënonte ngrirjen e progresit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, do të minonte çdo mundësi për çeljen e negociatave dhe përmbushjen e kriterit kryesor të Kopenhagës për zgjedhje të lira dhe të ndershme, si dhe do të dëmtonte imazhin e Republikës së Shqipërisë si vend anëtar i NATO-s dhe si kryesues i OSBE-së në vitin 2020, kur për vetë OSBE-në çështjet e standardeve zgjedhore janë thelbësore.

Sipas Presidentit Meta, në kushtet aktuale të kësaj krize politike, rrezikohet stabiliteti i vendit. Ndërsa procesin zgjedhor, në rast se do të zhvillohej, e konsideroi farsë dhe fiktiv.

“Ekziston rreziku real që Shqipëria të shkojë drejt përshkallëzimit të paparashikueshëm të tensionit social që mund të shkaktojë pasoja të pakontrollueshme, e konsideroj rrezik serioz për sigurinë publike. Detyra primare kushtetuese si Presidenti i Republikës është të garantoj unitetin e popullit. Nëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore merr pjesë vetëm mazhoranca, atëherë qytetarëve i cënohet ushtrimi efektiv i të drejtës për të zgjedhur. Në këto zgjedhje konkurron vetëm një kandidat për t’u zgjedhur si kryetar bashkie. Kjo gjë tregon qartë se ky proces zgjedhor është fiktiv dhe farsë dhe standardet demokratike shkelen në mënyrën më flagrante. Pjesëmarrja në zgjedhje vetëm e mazhorancës cënon rëndë parimin kushtetues të pluralizmit mbi të cilin ndërtohet shteti i së drejtës. Zhvillimi i zgjedhjeve në kushtet e një situate të tensionuar politike krijon rrezikun e një konflikti civil. Presidenti duhet të angazhohet në mënyrë racionale për të mbrojtur vlerat dhe parimet kushtetuese”.

Për mazhorancën dhe opozitën, kreu i shtetit tha se po krijojnë një klimë konfliktuale në vend duke nxitur provokime dhe krijuar përçarje mes qytetarëve. Anulimi i datës së zgjedhjeve, argumentoi Presidenti, synon që të parandalohet një klimë e tillë dhe palët politike të dakordësojnë një tjetër datë për zhvillimin e tyre.

“Presidenti i Republikës ka vënë re se sjellja e aktorëve politik në vend ka krijuar një klimë konflikti në vend. Të dy palët kanë bërë nxitje për provokime ndaj njëra-tjetrës, duke i ndarë qytetarët në dy pjesë. Nëse dita e zgjedhjeve do të shndërrohet në një beteje force, atëherë zgjedhjet do të humbisnin vlerën e tyre në një shoqëri demokratike. Ky rrezik duhet të parandalohet me mjete kushtetuese ku padyshim përfshihet edhe anulimi i datës së zgjedhjeve. Shfuqizimi i dekretit nënkupton shtyrjen e tyre për një datë tjetër. Anulimi i zgjedhjeve është mjeti i vetëm emergjent për zgjidhjen e krizës së rëndë politike dhe shtyrja e tyre për një datë tjetër të dakordësuar. Në rastin aktual, Presidenti i Republikës ka vënë re se palët kanë vazhduar thellimin e mëtejshëm të këtyre dallimeve ku mazhoranca dhe opozita zhvillojnë mitingje dhe antimitingje”.

Shumicën e akuzon për tentativë të kapjes së institucioneve, kurse opozitën që synon të deligjitimojë institucionet.

“Mazhoranca vijon të tentojë kapjen totale të gjithë institucioneve, kurse opozita deligjitimimin e mëtejshëm të tyre. Me anulimn e datës së zgjedhjeve, Presidenti i Republikës synon të krijojë një hapësirë kohe të nevojshme që palët të reflektojnë. Unë nuk mund të qëndroj indiferent që kriza politike ka shkaktuar dhe do të vazhdojë të shkaktojë tek ekonomia e konsumatorit. Kërkohet reflektim dhe rikthim i normalitetit. Zhvilimi i zgjedhjeve në datë 30 Qershor 2019 pa garë do cënonte ngritjen e integrimit të vendit në BE, do minonte çdo mundësi të çeljes së negociatave si dhe do dëmtonte imazhin e Shqipërisë si vend anëtar i NATO dhe kryesues i OSBE për vitin 2020. Ftoj të gjithë aktorët vendas dhe ndërkombëtarë që të bashkojnë kontributet për rivendosjen e dialogut dhe për gjetjen e një zgjidhje të qetë. Ndaj i bindur për rëndësinë e këtij akti historik, po e nënshkruaj këtë dekret përpara të gjithë juve”. /tvklan.al

