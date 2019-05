Liverpool arrin të pabesueshmen

Liverpool mund të mos fitojë Premier League, por me lojën që bëri ndaj Barcelonës siguroi finalen e Champions, trofeut më të lakmuar nga klubet europiane. Skuadra e Klop me shumë mungesa bëri përmbysjen më të pabesueshme.

Në “Anfield Road” u përjetua nata më e magjishme për tifozët anglezë kur Liverpool fitoi 4-0 ndaj Barcelones pasi kishte humbur 3-0 ndeshjen e parë në Spanjë. Liverpool e filloi furishëm dhe gjeti golin në minutën e 7 me Origi. Pjesa e parë përfundoi me këtë rezultat duke dhënë pak shpresë për të zotet e shtëpisë. Me fillimin e së dytës pikërisht në minutën e 54 Vinaldum dyfishoi për Liverpool. Por vetëm dy minuta me pas ishte po ai që shënoi golin e tretë me asist nga Xherdan Shaqiri.

Shpresat ishin me shumë për Liverpool dhe goditja psikologjike për Barcelonën. Minuta e 79 solli edhe goditjen fatale për Barcelonën. Origi shënoi golin e 4. Liverpool për vitin e dytë radhazi siguroi finalen e Champions.

“I thashë djemve para ndeshjes qe do të jetë e pamundur, por për shkak se cilët jeni ju ne kemi një mundësi. Kam parë shumë ndeshje në jetën time dhe nuk e di se si ekipi e arriti një gjë të tillë: të fitosh me rezultat të pastër”, tha Klop.

Kundërshtari do të përcaktohet nga ndeshja e dytë mes Ajax dhe Tottenham. Kësaj here Liverpool do te marrë masat që të mos dështojë si një vit më parë.

Tv Klan