May nis misionin për bindjen e liderëve europianë

Pas vendimit për të shtyrë votimin e marrëveshjes për Brexit me BE, kryeministrja britanike Tereza May nisi këtë të martë misionin më të vështirë, atë për ndryshimin e kushteve me BE.

Shefja e qeverisë britanike u prit fillimisht nga kryeministri holandez Mark Rute, më pas u takua me kancelaren Angela Merkel, ndërsa më pas do të takojë Presidentin e Komisionit Europian Jean-Claude Juncker. Ky i fundit ishte i prerë me Mayn, duke thënë qartë se një negociate e re për marrëveshjen Bruksel – Londër, është e pamundur.

“Jam i çuditur sepse ne ramë dakord më 25 Nëntor me qeverinë britanike. Marrëveshja e arritur është marrëveshja më e mirë, është e vetmja marrëveshje e mundshme. Nuk ka vend për rinegocim. Gjithkush duhet ta dijë se kjo nuk do të ndodhë, marrëveshja e shkëputjes nuk do të rihapet.”

Kryeministrja vendosi të mos e çojë marrëveshjen me Brukselin në parlament, duke hasur në reagimin e fortë opozitës laburiste dhe të grupeve rebele brenda konservatorëve. Sipas saj, duhet të rishikohen kushtet në kufirin me Irlandën, një prej pikave më të nxehta të paktit mes palëve.

