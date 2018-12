Nikolla: Jam e gatshme për të marrë çdo përgjegjësi (video)

Teksa me mijëra studentë janë përpara kryesisë së Parlamentit, ministrja e Arsimit Lindita Nikolla u foli studentëve nga foltorja e Kuvendit duke ju thënë se në arsim janë ndërmarrë shumë reforma të cilat duan kohën e tyre për të dhënë frytet. Ministrja tha se është e gatshme për të marrë çdo përgjegjesi.

“E vërteta dhe puna kanë qenë aleati më i mirë në këto vite, por koha do të flasë. Unë jam e gatshme për të marrë çdo përgjegjësi. Koha do të flasë, standartizuam sistemin e ri të pranimeve në Universitet me busull të vetëm meritën dhe në kushtet e një transparence të plotë. Akredituam ndërkombëtarisht të gjitha institucionet e arsimit të lartë në vend, por koha do të flasë. Studentët kanë të drejtë dhe kanë ngritur shumë çështje. A është problemi i arsimit tonë të lartë çmimi dijes apo vetë cilësia me të cilën dija jepet? A janë sot të nevojshme ndryshimet? Për këtë nuk ka nevojë të flasë koha, por e bërtas dhe unë me një Po të fortë.

Nikolla tha se ligji i ri i arsimit ka krijuar kushte për të gjithë studentët.

“Ligji i ri ka krijuar kushtet për një erë të re, po ligji duhet zbatuar, por kërkon kohë për të dhënë frytet. Kohë dhe mentalitet të ri. Sot me studentët në protestë gjithkush ka të drejtë të tregojë kushtin. Askush nuk do të donte të ishte në vendim tim.- Lindita Nikolla dil nga ministria, të kanë ardhur studentët, jo ushtria. Thërritën, studentët, unë dola nga Ministria sepse nuk e kam fare të vështirë, kam punuar si të ishte dita e fundit dhe për të mos turpëruar asnjë mësues dhe asnjë që më besoi mua.

Do ishte shumë e thjeshtë, por pas asaj që gjetëm me ato kurrikula, me trajnimin e mësuesve, me gjithçfarë universitetesh, apo doktoratura pa kërkim shkencor, të mbyllnim sytë.

Do kishte qenë më e lehtë për ndrikull Nikollën, herë me diplomë Kristali, e herë me mesatare hyrëse apo dalëse nga universitete sipas qejfit, lere pastaj për luksin e çantave. Do kisha shpëtuar unë e gjora nëse do kisha administruar atë çfarë gjeta, nga memet, fotot e etiketuara dhe gënjeshtrat. Zgjodha të jem në krye të një reforme sistemike në arsim, nga kopshti në Universitet. Lindita Nikolla dil në bulevard, shkolla është e jona, s’është biznes privat…

Po, shkolla është e juaja, ndaj akredituam universitetet, vumë rregull dhe nuk lam të parkohet papunësia rinore. Faleminderit për mbështetjen që me keni dhenë për këto 5 vite”./tvklan.al