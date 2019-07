Pasta me pesto kungulli dhe kocë (Video)

Përbërësit:

320 gr makarona

300 gr kungull i errët

260 gr kocë

100 gr parmixhano

50 gr bajame

35 gr vaj ulliri

30 gr borzilok

1 limon

Kripë

Piper

Përgatitja:

Në një tenxhere të vogël me pak vaj ulliri pjekim bajamet. Vendosim një tenxhere me ujë në të cilën ziejmë pjesët jeshile të kungujve, i vendosim në mikser, shtojmë në to bajamet, djathin parmixhano, borzilokun, lëkurë limoni, kripë, piper, vaj ulliri dhe i bëjmë pesto. Ziejmë makaronat në tenxheren ku ziemë kungujt.

Më pas sfiletojmë peshkun, njërën prej filetove e fusim në furrë që të piqet. Pjesën tjetër të filetos e skuqim në një tigan me pak vaj ulliri, e shuajmë me konjak dhe më pas shtojmë në të makaronat dhe pak nga uji ku ato zienë. Pasi të lidhen me njëra-tjetrën, i heqim nga soba dhe shtojmë në to pestot. Pasi t’i vendosim në pjatë shtojmë edhe fileton e pjekur në furrë dhe janë gati./tvklan.al