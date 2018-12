Rama fton studentët në Parlament: Unë përballë jush

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetin social Facebook, lidhur me protestën masive që po zhvillojnë studentët. Kreu i qeverisë ftoi sërish studentët që të bisedojnë, por këtë herë ai iu bëri thirrje që të shkojnë në Parlament.

Një ditë më parë Kryeministri për 110 minuta qëndroi live dhe u ktheu përgjigje si dhe shprehu gadishmërinë për plotësimin e të gjitha kërkesave të tyre, madje duke premtuar më shumë sesa përmban lista e tyre e kërkesave.

Reagimi:

Të dashur protestues,

‪Kjo s’është një lojë force, as një lojë kungulleshkash dhe as një lojë e ka kush e ka. Vazhdojeni protestën sa të doni, po ngrini urën e komunikimit me qeverinë. Unë ju pres në çdo orë që të doni dhe jam gati të punoj me ju, jo për t’i dhënë përgjigje pozitive 8 pikave po e po, por për ta kthyer këtë moment, në çeljen e një faze të re transformimesh për universitetin. ‬

‪Do të ishte hera e parë në historinë e protestave në botë, që protestuesit kërkojnë nga qeveria plotësimin e disa kërkesave dhe s’duan të ulen në tryezë me qeverinë që u thotë hajdeni t’i plotësojmë! (Mbase “tryeza e qeverisë” është një term që e kufizon imagjinatën, po fare mirë mund të takohemi në sallën e parlamentit në sytë e gjithë popullit shqiptar. Ju 140 plus tërë karriget e ministrave me 8 pikat tuaja dhe unë përballë jush, me 8+ pikat e mia:-)