Rama-studentëve: Të bashkohemi kundër korrupsionit

Kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje të dielën studentëve, të cilët vijojnë me ditën e 6 të protestës për ulje tarifash dhe kushte më të mira, të bashkohen me qeverinë në luftën kundër sëmundjeve të brendshme të universiteteve.

“Duhet menduar një strategji e përbashkët, studentë-qeveri. Të bashkohemi kundër sistemit të korrupsionit, kulturës ë falsifikimit dhe keqadministrimit të Universiteteve. Studentët dhe forcat e shëndetshme akademike nuk e bëjnë dot këtë nga poshtë pa qeverinë dhe as qeveria nuk e bën dot këtë pa studentët se nuk ndërhyn dot në vendimmarrjen universitare”, tha Rama në një video të postuar në rrjetet sociale.

FTESA IME Publiée par Edi Rama sur Dimanche 9 décembre 2018

Rama u kujtoi protestuesve se as ata nuk janë pa mëkate dhe u bëri thirrje të lënë “përrallat me Dhjetor”. “Studentët dhe forcat e shëndetshme akademike nuk janë pa mëkate dhe meqë ra llafi, përrallat me Dhjetor bëjnë mirë tua lënë atyre që dysh prej Dhjetorit të parë u kanë mbetur vetëm shkreptimat në pantallona, apo atyre që gdhihen përditë duke uruar djegien e fshatit për t’u krehur në mbrëmje para pasqyrave mediatike.”

Kreu i ekzekutivit tha se nuk i shkon mendja që vetë qeveria “mund ta lërë pas këtë moment kaq joshës për ndryshim thjeshtë duke kaluar lumin me tarifa më të ulëta dhe pastaj duke i bërë naftën kalit të protestuesve.”

“Thelbi është o bashkë sot e për nesër, o të ndarë sot edhe nesër dhe pastaj ju rrofshin tarifat, konviktet e ngrohura dhe bibliotekat shkencore”, tha Rama.

“Ju pres nesër po këtu, në orën 11:00 paradite, natyrisht edhe deri në darkë po të doni, që të gjithë, pa dallim feje, krahine, ideje, edhe pa dallim notash natyrisht, megjithëse për atë punën e notave nja dy fjalë i kam ruajtur po mu dha mundësia. Jam shuam kurioz si shkon kjo punë. Shihemi nesër sepse ka shumë për të folur, por edhe unë kam shumë për të dëgjuar.”

