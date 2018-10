Referendumi/ Reagojnë SHBA, NATO dhe BE

Edhe pse pjesëmarrja ishte e ulët në votime, referendumi për emrin në Maqedoni, u cilësua një sukses nga fuqitë ndërkombëtare.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përshëndetur rezultatet e referendumit të së dielës në Maqedoni, në të cilën qytetarët i dhanë mbështetjen anëtarësimit të vendit në NATO dhe BE me mbështetjen e marrëveshjes së Prespës mes Maqedonisë dhe Greqisë.

“SHBA mbështet fuqishëm zbatimin e plotë të marrëveshjes së Prespës, e cila i mundëson Maqedonisë vendin e merituar në NATO dhe BE, që do të kontribuojë për stabilitet rajonal, siguri dhe prosperitet”, thuhet në deklaratën e Departamentit amerikan të Shtetit.

“Në periudhën që pason kur Kuvendi i Maqedonisë do të nisë debatin për ndryshimet kushtetuese, u bëjmë thirrje liderëve që të ngriten mbi politikat partiake dhe të mos e lëshojnë mundësinë historike për të siguruar të ardhmen e ndritur për vendin, si anëtare me të drejta të plotë e institucioneve perëndimore”, thuhet në deklaratën e këtij Departamenti.

Eurodeputeti Eduard Kukan ka reaguar gjithashtu lidhur me referendumin në Maqedoni të mbajtur ditën e diel. Kukan shkruan në Twitter: Një shans për të përparuar në rrugën e integrimit në BE dhe NATO. Shpresoj që politikanët në Maqedoni të kuptojnë sinjalin pozitiv të dhënë nga referendumi dhe të shfrytëzojnë mundësinë për të lëvizur vendin në të ardhmen e saj më të mirë. Unë uroj maqedonasit për rezultatet #Referendumi mbi “çështjen e emrit” dhe të ardhmen e vendit në NATO dhe BE. Shumica dërrmuese e qytetarëve votuan për mbështetjen e marrëveshjes me Greqinë. Përkundër pjesëmarrjes, ne duhet ta respektojmë këtë zgjedhje.

Ndërkohë, Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka shprehur në një postim në Twitter edhe një herë mbështetjen e aleancës veri-atlantike për Maqedoninë duke theksuar se dyert e NATO-s mbeten të hapura ndërsa kërkoi angazhim nga liderët politikë për të arritur këtë qëllim.

“E mirëpres votën ‘për’, në Maqedoni. Kërkoj nga të gjithë liderët dhe partitë politike te angazhohen në mënyrë konstruktive dhe me përgjegjësi të kapin këtë shans historik. Dera e NATO-a është e hapur, por fillimisht të gjitha procedurat nacionale duhet të kryhen”, ka theksuar Stoltenberg./tvklan.al