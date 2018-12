Surpriza e Bora Zemanit në “Këngën Magjike”

Nata e dytë e edicionit të 20-të të “Këngës Magjike” në Tv Klan ka startuar plot emocione ku nuk do të mungojnë dhe surprizat.

Në natën e parë balerina Klaudia Pepa, përveç moderimit të spektaklit, performoi një numër baleti nën shoqërinë e balerinëve të Mediaset, i dhanë më shumë dritë skenës magjike të realizuar nga një prej emrave më të mëdhenj të skenave të RAI-t, Gaetano Castelli, ndriçimin e Pino Kuinit.

Por sonte ka një surprizë tjetër, pasi do të jetë Bora Zemani e cila do të kërcejë nën shoqërinë e balerinëve të Tv Klan me koreografi të Albi Nakos si dhe do të këndojë. /tvklan.al