Theresa May: Do të vazhdoj punën

Ajo humbi votimin për marrëveshjen e Brexit, por fitoi votëbesimin të mërkurën. Kryeministrja britanike është ndeshur me disa stuhira politike këto muaj, megjithatë Theresa May tregohet e papërkulur.

Pak orë pasi mbijetoi politikisht votëbesimin në parlamentin britanik, kryeministrja britanike, Theresa May dha një deklaratë nga rezidenca qeveritare në Downing Street 10. E shqetësuar por me vetëbesim. “Besoj se është detyrimi im, që të zbatoj porosinë e popullit britanik, të largohemi nga BE dhe unë këtë do ta bëj”, tha ajo. Thënë ndryshe ajo do të vazhdojë të punojë fort për Brexit. E kuptoj, se ngjarjet e 24 orëve të fundit i kanë shqetësuar njerëzit, tha May, prandaj ajo i bëri thirrje parlamentit të bashkohet. “Duhet të punojmë në mënyrë kontruktive për të arritur atë që do parlamenti.” May tha se zhvilluar bisedime me politikanë të opozitës.

“E mrekulluar”

Kreu i opozitës, Jeremy Corbyn e kishte refuzuar një takim me kryeministren për sa kohë që ajo nuk e përjashton një Brexit të pakontrolluar. Theresa May tha se shpreh keqardhjen për këtë, por dera e saj mbetet e hapur. Përveç kësaj May shtoi, se deputetët duhet të lenë pas interesat e tyre për të kaluar këtë fazë të vështirë. Deri të hënën May duhet të paraqesë një plan për daljen nga BE.

Kryeministrja britanike e fitoi votëbesimin në parlament me vetëm 19 vota shumicë. Ajo u shpreh se është e “mrekulluar” për këtë dhe bëri të ditur se këtë përgjegjësi “nuk do ta marrë me lehtësi”. Jeremy Corbyn që kishte kërkuar votëbesimin, u shpreh më pas se May duhet “të përjashtojë njëherë e përgjithmonë perspektivën katastrofale të një Brexiti pa marrëveshje”. Vetëm pas kësaj do të ketë bisedime me opozitën, tha ai./DW