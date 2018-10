Tirana refuzon ekstradimin e “gylenistëve”

Kërkesës së Presidentit Erdoan për të ekstraduar njerëzit e organizatës Feto, të njohur si gylenist, Shqipëria i ka mbyllur derën. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavusoglu deklaroi në Tiranë se vendi tij ka dorëzuar zyrtarisht listën me emrat e njerëzve të Fetulla Gylenit që zhvillojnë aktivitetin në vendin tonë, e që sipas tij janë të ngjitur deri në strukturat shtetërore. Në emër të Presidentit Erdoan, ai thotë se janë në pritje që Shqipëria të veprojë.

“Ka një strukturë FETO tepër serioze në Shqipëri në çdo fushë. Edhe si në vendet e tjera, kanë përdodur sistemin arsimor dhe kanë depërtuar shumë mirë brenda në sistemin shtetëror. Kjo organizatë terroriste është një kërcënim i hapur dhe i madh kundër Turqisë. E dimë që këtu ka elementë të FETO dhe ne presim diçka nga Shqipëria mike.

Presim që të mbyllen institucionet që zhvillojnë veprimtari anti-turke në Shqipëri. Ata mund të bëjnë çdo gjë. Ne nuk strehojmë asnjë terrorist që mund të vijë nga Shqipëria. Këtë presim edhe nga miqtë tanë. I kemi dhënë listat me emrat e tyre dhe të personave me të cilët ne kërkojmë ekstradimin e tyre“.

Por ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, edhe pse jo prerë, la të kuptohet se një hap i tillë nuk është në planet e qeverisë shqiptare, kur kujtoi të gjitha organizmat ku vendi ynë aderon dhe pret të aderojë.

“Përgjigjia e shtetit shqiptar është ajo përgjigje që i kemi dhënë qoftë Turqisë, por edhe në planin ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë ndër vendet e para që është solidarizuar me çka ndodhi në Turqi në rrethanat e grushtit të shtetit. Por nga ana tjetër është një vend anëtar i NATO-s, është një vend kandidat për në Bashkimin Europian. Ka aderuar në disa dokumente të rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e ekstradimit. Dhe çdo politikë e tillë ndiqet në rrugë diplomatike dhe asesi në konferenca shtypi“.

Kryediplomati turk nuk e pohon lajmin se vendi tij e ka kushtëzuar inagurimin e xhamisë së re të Namazgjasë, me largimin nga drejtimi i Komunitetit Myslyman të Skënder Brucajt. Ndërsa, ministri Bushati nxiton që të perforcoi se këto lajme janë spekulime mediatike.

“Në median shqiptare por jo vetëm ka pasur lloj-lloj spekulimesh mbi këtë çështje. Në fakt është ai qëndrim i njohur që ka të bëjë me AND-në e kombit shqiptar, me parimin e laicitetit, që ishte parimi udhërrëfyes i rilindasve tanë, kësisoj do të ishte absurde të mendohej që shteti shqiptar mund të përfshihet në çështjet fetare e jo më një vend i huaj, qoftë edhe një vend mik siç është Turqia“.

I pytur nëse dorëheqja e homologut grek Kotzias mund të ndikojë negativisht në procesin e negociatave mes dy vendeve, ministri Bushati thotë se procesi është në rrugën e mbarë dhe s’mund të ndikohet nga emrat e ministrave dhe qeverive që negociojnë.

Tv Klan