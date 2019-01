Vdekja e aktores zhyt në zi Turqinë

View this post on Instagram

Kimse kalmadı sanki.. Ya da “kimse kalmadı” denecek kadar az kişi kaldı bize. Gidişiyle kalbimiz kırıldı bir kez daha. Şimdi altınla dolduracağız o kırığın yerini. Gittiğinde oluşan boşluğu hiç unutmamak ve de kıymetini tarif edebilmek için. #ayşenguruda 🖤