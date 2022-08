Yuri Kim takim me ambasadoren e Bashkimit Europian: Mezi presim të punojmë me ekipin e BE-së

17:44 15/08/2022

Ambasadorja e SHBA në Shqipëri, Yuri Kim është takuar me ambasadoren e BE Christiane Hohmann. Përmes një statusi në Twitter, Kim shkruan se “mezi presim që të punojmë me ekipin e BE-së për të mbështetur përpjkjet e qytetarëve shqiptarë dhe qeverisë”.

“E lumtur për të takuar ambasadoren Christiane Hohmann. SHBA është e emocionuar që zyrtarisht kanë filluar negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Ne mezi presim të punojmë ngushtë me ekipin e BE-së për të mbështetur përpjekjet e shqiptarëve dhe qeverisë, duke përfshirë zbatimin e plotë të reformës në drejtësi”, shkruan ambasadorja e SHBA Yuri Kim./tvklan.al

Delighted to meet new @EUinAlbania Christiane Hohmann. 🇺🇸 is thrilled that negotiations for 🇦🇱 membership in 🇪🇺 have formally begun. We look forward to working closely w/EU team to support efforts of 🇦🇱 people & government, including full implementation of justice reform. pic.twitter.com/upNf30MfOm