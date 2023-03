“14 Maji”, PS zyrtarizon kandidatët për 61 bashkitë, zbulohen emrat

21:43 25/03/2023

Pas mbledhjes së Kryesisë së Partisë Socialiste, drejtuesit e 12 qarqeve të vendit i zyrtarizuar emrat e kandidatëve që do marrin pjesë në garën e elektorale për zgjedhjet vendore të 14 Majit.

LISTA E KANDIDATËVE TË PS PËR 14 MAJIN:

• Qarku Tiranë

• Tiranë- Erion Veliaj (i rikandiduar)

• Rrogozhinë- Edison Memolla (i rikandiduar)

• Kavajë- Redjan Krali (i rikandiduar)

• Vorë- Blerim Shera

• Kamëz- Rakip Sulin (i rikandiduar)

• Qarku Shkodër

• Malësi e Madhe -Tonin Marinaj (i rikandiduar)

• Shkodër-Benet Beci

• Pukë- Gjon Gjonaj (i rikandiduar)

• Vau i Dejës- Kristjan Shkreli, zv.kryetar i bashkisë

• Fushë Arrëz- Frank Tuci (i rikandiduar)

• Qarku Elbasan

• Elbasan-Gledjan Llatja (i rikandiduar)

• Cërrik-Andis Sala (i rikandiduar)

• Belsh-Arif Tafani

• Gramsh- Besjan Ajazi (nga radhët e deputetëve)

• Peqin-Bukurosh Maçi (kryetar i PS)

• Librazhd- Mariglen Disha

• Prrenjas-Nuri Belba (i rikandiduar)

• Qarku Lezhë

• Lezhë-Pjerin Ndreu (i rikandiduar)

• Kurbin-Majlinda Cara (i rikandiduar)

• Mirditë-Ndrec Deda (i rikandiduar)

• Qarku Dibër

• Dibër- Rahim Spahiu

• Mat- Agron Malaj (i rikandiduar)

• Klos- Valbona Kola

• Bulqizë- Festime Mjeshtri

• Qarku Berat

• Skrapar-Adriatik Meta (i rikandiduar)

• Polican-Ardiatin Zotkaj (i rikandiduar)

• Berat-Ervin Demo (i rikandiduar)

• Dimal-Juliana Mema (i rikandiduar)

• Kuçovë- Kreshnik Hajdari (i rikandiduar)

• Qarku i Durrësit

• Durrës- Emirjana Sako (i rikandiduar)

• Shijak- Elton Arbana (i rikandiduar)

• Krujë- Artur Bushi (i rikandiduar)

• Qarku Korçë

• Korçë- Sotiraq Filo (i rikandiduar)

• Pogradec- Ilir Xhakolli (i rikandiduar)

• Devoll- Eduard Duro (i rikandiduar)

• Maliq- Gëzim Topçiu (i rikandiduar)

• Pustec- Palë Kolevski (i rikandiduar)

• Kolonjë- Erion Isai (i rikandiduar)

• Qarku Gjirokastër

• Gjirokastër- Flamur Golemi (i rikandiduar)

• Përmet- Alma Hoxha (i rikandiduar)

• Këlcyrë- Klement Domi (i rikandiduar)

• Tepelenë- Tërmet Peci (i rikandiduar)

• Memaliaj- Gjolekë Guci

• Qarku Kukës

• Kukës- Safet Gjici (i rikandiduar)

• Tropojë- Rexh Byberi (i rikandiduar)

• Has- Halit Mulaj

• Qarku Vlorë

• Vlorë–Ermal Dredha

• Selenicë-Nertil Bellaj

• Delvinë-Besmir Veliu

• Finiq-Kristo Kiço

• Himarë-Jorgo Goro (i rikandiduar)

• Konispol-Romeo Cakulli

• Sarandë- Olti Caci

• Qarku Fier

• Fier -Armando Subashi (i rikandiduar)

• Lushnje- Eriselda Sefa (i rikandiduar)

• Mallakastër- Qerim Ismaili (i rikandiduar)

• Roskovec- Majlinda Bufi (i rikandiduar)

• Patos- Fatjon Duraj

• Divjakë- Josif Goreja

QARKU SHKODER:

Spiropali: Për Shkodrën do të kandidojë Benet Beci. Shkodrës po i japim ofertën më të mirë dhe alternativën më të mirë. Do të bëjmë të pamundurën dhe për ato që nuk janë bërë në Shkodër. Kemi besim që kandidatura e Becit shkon përtej PS për t’u transformuar.

Në Malësinë e Madhe, Tonin Marinaj, kryetari aktual që ka bërë një punë shumë të mirë për Malësinë e Madhe.

Në Pukë, do të shkojmë në zgjedhje me kryetarin aktual, Gjon Gjonaj, një njeri që i ka dhënë provat për bashkinë e Pukës dhe ka bërë për këtë perlë të veriut atë që nuk është bërë shumë vite më parë.

Në Vaun e Dejës, kandidaturë të re, Kristjan Shkreli. Gjej rastin të falenderoj Mark Babanin për modelin që ka dhënë në Bashkinë e Vaut të Dejës. Mark Babani ka dhënë shembullin e një njeriu që bashkëpunon.

Furrë-Arrëz, Frank Tucin, kryetari aktual që ka një bashkëpunim shumë të mirë.

QARKU ELBASAN:

Për bashkinë e Elbasanit, kryetarin aktual, Gledjan Llatjan.

Për bashkinë Cërrik, Andi Salën, kryetarin aktual të bashkisë.

Për Belshin, Arif Tafanin, kandidat aktual. Mbështjetja është e madhe për të.

Për bashkinë Gramsh, Besjan Ajazin.

Për Peqinin, Bukurosh Maçin, kryetar aktual i partisë në Peqin.

Bashkia Librazh, ndryshim, Mariglen Disha me eksperiencë dhe mendojmë se do të shtyjë përpara punët e mira që ka bërë Kastrioti deri tani.

Përrenjas, Nuri Belba, edhe ai ka marrë një rikonfimim.

QARKU DIBËR:

Balluku: Kemi konfirmuar për Bashkinë Dibër, Raim Spahiun duke pasur mundësinë e një prove se si do të menaxhohet një bashki e vështirë. Mbështetja që Raimi merr është e rëndësishme, ndaj kemi vendosur që Raimi të rikandidojë.

Kemi zgjedhur një listë të spikatur për këshillin bashkiak me figura që kontribuojnë çdo ditë për atë bashki.

Në bashkinë e Matit, Agron Malajn pas një kohe të gjatë në krye të kësaj bashkie. Gëzon një mbështetje shumë të madhe. Ka të gjithë mbështetjen e PS.

Në bashkinë Klos falenderoj Ilmi Hoxhën, kryetarin aktual, që do t’i lëjë stafetën Valbona Kolës që ka mbështetje në PS. Ajo gëzon mbështetje në të gjithë komunitetin e Klosit.

Në bashkinë Bulqzië, të sjellim risi, kandidojmë Festime Mjeshtrin, ajo gëzon mbështetje në parti. Do të jetë sfiduese që sot të kemi një zonjë.

QARKU LEZHË:

Manja: Do të shkojmë me kandidatët akutalë, në 3 bashkitë e qarkut Lezhë.

Në Lezhë do të jetë Pjerin Ndreu do të kërkojmë një kontratë të re. Punët e mira që kemi bërë në Lezhë na japin të drejtën që të kemi Pjerinin në krye të Lezhës.

Në Bashkinë e Kurbinit do të kandidojmë Majlinda Carën. Bashkia e Kurbinit nga Majlinda ka pësuar një transformim rrënjësor.

Në Bashkinë e Mirditës, për Ndrec Dedën për rikonfirmimin e tij. Mirdita po kthehet në një port zhvillimi. Ndrec Deda do të jetë kandidati ynë për Mirditën. Në 3 bashkitë e Qarkut Lezhë do kërkojmë kontratë me kandidatët akutalë.

QARKU TIRANË:

Veliaj: Kemi marrë disa vendime për të menduar për fitoren e radhës.

Në Rrogozhinë, Edison Memolla do të ketë përkrahjen tonë. Është një kantier i hapur.

Me Redjan Kralin në Kavajë. Bregdeti ka volumin më të madh që prodhon turizmi. Ndërkohë që pjesa tjetër e qytetit është transformuar.

Në Vorë, Blerim Sherën, ka qenë një eksperiment që ka dalë me sukses. Duam që Vora të jetë destinacion.

Me Rakip Sulin në Kamëz, ka pasur transformimin më të madh. Nuk ka qenë kurrë më mirë e më pastër.

QARKU BERAT:

Çuçi: Për qarkun e Beratit, përfundoi sot me marrjen e vendimit. Të vazhdojmë me ekipin që kemi pasur.

Skrapar – Adriatik Mema.

Poliçan, Adriatik Zota.

Në Dibal, Juliana Mema.

Në Kuçovë, Kreshnik Hajdaraj.

QARKU GJIROKASTËR

Kumbaro: Dropull, Dhimitër Toli,

Libohovë: Kandidat të ri, Leonard Hide, një djalë profesionist dhe një familjar i mirë.

Gjirokastër: Flamur Golemi pas një mandati të sukesshëm ku e ka kthyer Gjirokastërn në model turizmi.

Përmet: Alma Hoxha, rikonfimohet.

Këlcyrë: Klement Domi, bashki të rëndësishme që janë pjesë e Parkut Kombëtar të Vjosës.

Memaliaj: Gjolek Guci.

QARKU KORCË:

Peleshi: Bashkia e Korçës, kryetari i bashkisë do të rikandidojë për mandat të ri nën drejtimin e një qytetari të shkëlqyer, Sotiraq Filo, do ndërrmarrë një projekt ambicioz. 2 pole do të zhvillohen në Korçë. Këto janë 2 programe zhvillime. Bashkia e Korcës ngjitet në një shkallë më lart.

Pogradec, tani ka ardhur momenti për të zbatuar investimin më të madh, shëtitorja e bregut të liqenit. Ilir Gjakolli do të kandidojë për një mandat të dytë në 14 Maj.

Devoll, kryetari aktual, Eduard Duro do të rikandidojë. I ka qëndruar pranë zonës. Ka ndryshuar situatën jo vetëm në qytet, por edhe në fshatra.

Maliq: Gëzim Topçiu, kryebashkiaku më jetëgjatë. Kamponi i shërbëtorit ndaj popullit.

Pustec kemi një bashki të vogël, por të rëndësishme. Janë një komunitet që janë vlerë e shtuar në mozaikun e zonës tonë. Jemi në aleancë me Partinë Aleanca Maqedonase. Palë Kolevski do të rikandidojë në këtë bashki.

Kolonja, një krahinë historike me shumë vlera për të gjithë Shqipërinë. Erion Isai do të rikandidojë për Bashkinë e Kolonjës.

QARKU KUKËS

Kukës: Safet Gjici.

Tropojë, Rec Biberaj.

Në Has: Halit Mulaj.

QARKU DURRËS:

Durrës: Emirjano Sako.

Shijak: Elton Arbana

Krujë: Artur Bushi.

QARKU FIER:

Balla: Kemi diskutuar gjatë mbledhjes së kryesisë gjatë dhe kemi dakordësuar në mbledhjen e Kryesisë kandidaturat.

Bashkinë Fier – rikandidimi i Armando Subashit, kryetar bashkie ndër më të mirët që ka PS.

Lushnje nuk ka pasur asnjë pikë dyshimi se Eriselda Sefa meriton një rezultat shumë domethënës që përkon me punën e madhe që është bërë në krye të bashkisë.

Mallakastër, si një bashki e rëndësishme për të gjithë Shqipërinë, Qerim Ismailin që rezulton fitues.

Roskovec: Majlinda Bufit nuk i shterojnë bashkitë. Vini dhe shikoni se çfarë pune është bërë aty. Na duhet Majlinda të vijojë punën së bashku me Ramën për të çuar përpara disa angazhime që i kemi në njësitë që përbëjnë bashkinë e vogël, por të rëndësishme në pozicionin e rëndësishëm që ka Roskoveci.

Patos: Shumë më mirë është punuar. Nuk ka asnjë dyshim se Rajmonda nga viti 2011 nga këto 3 mandate që ka pasur ka bërë një punë të shkëlqyer. Mendojmë se 12 vite në krye të kësaj bashkie kanë qenë mjaftueshmërisht me vlerë. Në kryesi, u ra dakord që të shkojmë për kandidat të ri, Fatjon Duraj, inxhinier me shumë energji të reja dhe që është një banor i Patosit.

Divjakë: Fredi Kokoneshi për 12 vite e ka drejtuar këtë bashki dhe së bashku me Erion Braçen kanë bërë një punë të shkëlqyer. Për një mandat tjetër të PS, u miratua Josif Gorreja i cili është bujku më i mirë shqiptar në kuptimin e asaj që jep për Shqipërinë çdo ditë. Ai ka krijuar modelin më të mirë të furnizimit me fidanët.

QARKU VLORË:

Klosi: Duke filluar nga Bashkia e Vlorës kandidojmë diplomatin, Ermal Dredhën që vjen në bashkinë e Vlorës për të çuar përpara atë forcë që Vlora ka, kërkon një djalë të ri që ta çojë përpara bashkinë dhe ta hapë atë.

Himarë: Jorgo Goros, rezultat i zhvillimit të madh që bashkia ka, por edhe si një destinacion i kërkuar.

Selenicë: Kandidat i ri, propozojmë Nertil Bellaj.

Sarandë: Kjo bashki të jetë një destinicaion, propozojmë një nga ekspertët më të mirë të turizmit, Olti Cacin, për t’i dhënë asaj një frymë të re.

Konispol: Erges Dule do të jetë kandidati jonë, duke falenderuar Shuajp Beqirin që ka dhënë kontribut.

Finiq: Romeo Cakuli.

Delvinë: Duke falenderuar kandidaten aktuale, shkojmë në një pozicion të ri që i ofrohet një djali të ri, që duke qenë një nga bashkitë që ka nevojë. Propozojmë kandidatin tonë që është Besmir Veliu.

/tvklan.al