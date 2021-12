Aktori tregon si i humbi gruaja

13:42 07/12/2021

Aktori i njohur Dardan Gashi ishte protagonisti i radhës në rubrikën “5 data”. Ai ndau me publikun ngjarje që kanë shënuar jetën e tij e të cilat nuk diheshin më parë. Në një rrjedhë kronologjike në periudha të ndryshme, një prej datave ishte vizita në vendet e shenjta, Mekë dhe Medinë në janar të 2018-ës.

Dardani që këtë udhëtim e ka realizuar me mikun e tij, aktorin Naser Rafuna dhe bashkëshorten, ka pasur një moment interesant në ditën e parë. Ai rrëfeu se i ka humbur gruaja në turmën e qindra mijëra pelegrinëve.

“Gruaja ime është me mbulesë. Shumë lehtë e identifikoj në Kosovë. Kur jam kthy me i kqyrë dhe i kam pa një milion gra me shami – qysh me e gjetë? Jemi takuar pastaj tek në hotel. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Njohja e kulturave të tjera ka qenë mbresëlënëse”, u shpreh Gashi./klankosova