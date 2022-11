Arrestohet në Holandë Eljo Bitri, u shpall në kërkim pas dëshmisë së Nuredin Dumanit

16:30 30/11/2022

Një tjetër person i kërkuar në kuadër të operacionit “Golden Bullet” (Plumbi i Artë) pas dëshmisë së Nuredin Dumanit, është arrestuar nga policia. Ai është Eljo Bitri 35 vjeç nga Elbasani, i cili përdor dhe identitetet Ervis Bitri alias Bledar Debrova.

Eljo Bitri u arrestua në Holandë në qytetin Leiden. Në momentin e arrestimit, ai ishte i armatosur me armë zjarri pistoletë me silenciator dhe me dokument me identitet tjetër.

Pas veprimeve verifikuese nëpërmjet Interpol Tirana dhe Interpol Hagë dhe pas krahasimit të gjurmëve të gishtave, u bë arrestimi provizor i tij me qëllim ekstradimin në Shqipëri.

Gjithashtu, Eljo Bitri ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar edhe nga Belgjika, pasi Gjykata e Shkallës së Parë në Bruksel, më datë 31.05.2022, ka lëshuar ndaj tij urdhër-arrestin për kryerjen e veprës penale “Vrasja me paramendim”.

35-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të operacionit “Golden bullet”, pasi Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”.

Arrestimi i tij në Holandë u bë i mundur falë shkëmbimit të informacionit në kohë reale mes Policisë Shqiptare dhe Policisë Holandeze. /tvklan.al