Basha nga Korça: Nuk ka zgjedhje false në 30 Qershor

Kreu i demokratëve, Lulzim Basha është i vendosur kur thotë se nuk do të ketë zgjedhje në 30 Qershor. Edhe nga qyteti i Korçës deklaroi se nuk do të zhvillohet procesi i zgjedhjeve për aq kohë sa në pushtet do të jetë kryeministri Rama.

“Korça dhe gjithë Shqipëria do të bashkohen në Tiranë. Beteja që kemi nisur do të përfundojë vetëm me shporrjen e qeverisë së krimit dhe triumfin e vlerave europiane. Data e zgjedhjeve të parakohshme nuk është e parëndësishme por zgjedhje me Edi Ramën Shqipëria nuk do të ketë më, një përdhunues serial i zgjedhjeve, koka e sistemit me krimin duhet të shkojë para drejtës. Ai nuk meriton të marrë pjesë në zgjedhje por të paktën ne duhet të kërkojmë se ai nuk mund të jetë kryeministër as i zgjedhjeve lokale, as i zgjedhjeve të përgjithshme. Ndaj kjo është betejë jetike dhe vendimtare për çdo shqiptar. Është e qartë se me 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje lokale. Çdo tentativë për një proces fals, një proces të imponuar nga krimi do të përballet me qëndresë madhështore lagje më lagje, qytet më qytet, zgjedhje farsë në Shqipëri më 30 qershor nuk do të ketë. Ndaj rruga e zgjedhjeve politike është e qartë”.

Basha nuk i kurseu as akuzat për drejtueses e Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Donika Prela, ku sipas tij duhet të ishte në burg, dhe as për kryeprokuroren e përkohshme, Arta Marku.

“Donika Prela duhet të ishte në burg për pastrim parash. E akuzuara që merrte për të liruar një njeri 50 mijë Euro, edhe pse e kapi SHISH, ajo është ende në detyre, pasi e shpëtoi Edi Rama. Prandaj nuk hetohet dosja 339 e 2017 sepse shkon në burg Vangjush Dako dhe 10 deputetë socialistë dhe tregojë për të “gjatin”, se porosiste narkotrafikantët që përveç trafikut të drogës kishin marrë përsipër dhe për votat. Kryeprokurorja e Përgjithshme e Përkohshme është një tjetër kukull e emëruar aty të paralizojë çdo hetim kund korrupsionit dhe të godasë kundërshtarët politik të Edi Ramës”.

Basha ftoi të gjithë qytetarët korçarë që të marrin pjesë në protestën e 11 Majit./tvklan.al