Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një pjesë tjetër të dosjes 339, ku në përgjimet e Prokurorisë për grupin e Avdylajve në Shijak ka rënë edhe kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako.

Në Facebook, Berisha ka publikuar një dokument ku një person i quajtur Jasin Avdyli, me pseudonimin Cine, komunikon me Vangjush Dakon nëpërmjet mesazheve telefonike dhe i thotë “shif se do të vijnë FNSH këtu tek ne, kështu më thanë Cini jam”.

DENONCIMI I ISH-KRYEMINISTRIT SALI BERISHA:

Ky është dokumenti që fsheh Rama për Gjushin!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital.

Përshëndetje doktor, kjo është pjesë e dosjes ku anëtari i Avdylajve i kërkon Vangjush Dakos ta mbrojë për lëvizjen e FNSH dhe Prokuroria është kujdesur që ta fshehë numrin e plotë qe mbaron me 300. Vangjush Dako, Kryetar i Bashkisë së Durresit 0692099300, ja dhe numri i Dakos që mbaron me 300.

Televizioni Klan publikoi sonte ekskluzivisht përgjimin e Vangjush Dakos me një nga anëtarët e bandës së Avdylajve, me pseudonimin Niçja.

Për të sqaruar se për çfarë bisedon kryebashkiaku Dako me këta persona, do të japë përgjime sonte në emisionin “Opinion” në Tv Klan. /tvklan.al