Ministri Ditmir Bushati ka reaguar lidhur me votimin e së premtes për ndryshimet kushtetuese në Parlamentin e Maqedonisë.

“Maqedonia më afër anëtarësimit në NATO dhe BE”. Në një reagim në Twitter Bushati shkruan se votimi është një hap para për zbatimin e marrëveshjes së Prespës.

#Mandela used to say ‘It always seems impossible until it’s done’. The vote by 🇲🇰 Parliament on constitutional changes is a major step towards implementation of #PrespaAgreement. A clear demonstration of statesmanship unlocking NATO & EU path. Congrats @Dimitrov_Nikola @Bujar_O

