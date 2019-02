“Do t’i pres kokën si pulë”, zbardhen përgjimet e mafies shqiptare

Shtypi grek ka publikuar disa përgjime të mafias shqiptaro-greke që vepronte brenda burgut të Koridhalos. Autoritetet kishin regjistruar përgjime telefonike të anëtarëve të bandës që ndodheshin brenda burgut, prej të cilave zbuluan përfshirjen e tyre në shumë aktivitete kriminale.

Bëhet fjalë për fragmente të përgjimeve që janë botuar në mediat greke. Mes të cilave është edhe ajo e vrasjes së avokatit grek, për të cilën është arrestuar njëri prej vrasësve shqiptarë, kurse i dyti është në kërkim. Në telefonatën e bërë nga burgu i Koridhalos më 8 Janar për në zyrën e avokatit grek, një prej anëtarëve të organizatës kriminale lëshon kërcënime direkt dhe fjalë ofenduese.

DIALOGU 1

Telefonata nga burgu: -Zoti ..X.. është aty?

Sekretarja: Jo, nuk është këtu. Çfarë do të donit?

Telefonata nga burgu: -Jepi këtë mesazh. Do t’i q*****. Jam ..X.. dhe do t’i pres kokën si të pulës. Kështu thuaji…

Sekretarja: Çfarë janë këto që thoni?

Telefonata nga burgu: -Ato që dëgjove. Jam L…., telefonoj nga burgu i Koridhalos. Më dërgoi policinë, do t’i q****.

Sekretarja: Çfarë po thoni?

Telefonata nga burgu: –Merre ..X.. dhe thuaji do ta rrjep si pulë.

Sekretarja: Nuk ju ka dërguar asnjë polici.

Telefonata nga burgu: -Dhe mua do më ktheni paratë e mia. 7 mijë Eurot që më keni “ngrënë”.

Në dialogun e dytë të publikuar më poshtë, është biseda mes dy anëtarëve të kësaj organizate kriminale. Ata bisedojnë për vrasjen e shqiptarit Arbër Bako brenda burgut të Koridhalos. Njëri prej “kapove” të organizatës, i cili ndihej i ofenduar nga Bako, i thotë anëtarit tjetër të bandës që shqiptarin duhet ta kishte vrarë brenda qelisë dhe jo në korridorin e burgut.

DIALOGU 2

-Të thashë 100 herë që ta bëjë brenda qelisë së tij.

-Nuk bëhej. Si ta bëja brenda qelisë së tij kur ai më shikonte. Prita që të kthehej ..X.. dhe nuk munda të nxirrja thikën. Gjeta mundësinë përpara dorës, sapo u kthye e godita në qafë.

Në dialogun e tretë, një prej shqiptarëve të kësaj organizate flet me një avokat të përfshirë në afera, për paratë që duhen për të kthyer në Shqipëri trupin e një viktime.

DIALOGU 3

Telefonata nga burgu: -Mund të gjejmë para për të dërguar trupin në Shqipëri?

Avokati: Të shoh.

Telefonata nga burgu: -Edhe unë do shoh. Po flas dhe me avokatin tjetër që të na ndihmojë, sepse duhen 2600 Euro që të dërgohet kufoma në Shqipëri, dhe duhen 1 mijë Euro të tjera që duhet t’i japim ..X.. Të merremi tani pak me ..X..

Avokati: Të shikojmë, nuk të premtoj asgjë për këtë.

Sipas Ministrisë greke të Drejtësisë, vrasja e Arbër Bakos, vdekja e një të burgosuri shqiptar dhe arratisja nga burgu e Lorenc Pepaj dhe Elvis Pepaj, ditën e parë të këtij viti, janë të lidhura ndërmjet tyre. Dosja penale përfshin 5 shtetas grekë dhe 8 shqiptarë, mes të cilëve janë edhe ata që akuzohen për vrasjen e avokatit të njohur Mihalis Zafeiropoulos, në Tetor 2017.

Për atë u vunë nën akuzë Arbër Bako, Olti Dulçe, Klodian Lekocja, Mikel Brahimaj dhe Aleksandër Mata. Ky i fundit ndodhet në arrati dhe u shfaq në një grabitje argjendarie në Athinë, në fillim të këtij muaji. Hetimet e kryera nga shërbimi anti-terror, u intensifikuan pas vrasjes së Arbër Bakos, më 14 Janar 2019. /tvklan.al