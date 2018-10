“Dua të vuash, jo të vdesësh direkt”. Zbardhen kërcënimet e djalit të deputetit ndaj Xhisielës

Tvklan.al ka siguruar pretencën e Prokurorisë së Krujës ndaj Rexhep Rrajës, djalit të deputetit socialist Rrahman Rraja, i cili u arrestua për dhunimin e vajzës Xhisiela Maloku.

Në pretencën e saj, Prokuroria ka evidentuar dëshminë që Xhisiela ka dhënë, duke treguar me detaje dhunën që ka përjetuar nga Rexhep Rraja.

Sipas dëshmisë së saj, djali i deputetit e ka përndjekur vazhdimisht dhe në datë 19 Korrik u takuan në një hotel në rrugën e Rinasit, pas disa telefonatave të njëpasnjëshme nga ana e Rexhep Rrajës.

Në pretencën e organit të akuzës thuhet se 24-vjeçari e kërcënoi me armë dhe i theu celularin. Sipas Xhisielës, në dhomën e gjumit, ai e ka dhunuar dhe goditur me shkelme, ndërsa mësohet se i ka thënë: “Nuk do të të vras, do të të plagos…dua të vuash e jo të vdesësh direkt”. /tvklan.al