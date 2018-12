E DIELA SHQIPTARE – EMISIONI 11 (SEZONI 11)

Talk Show nga Ardit Gjebrea!



“KA NJË MESAZH PËR TY”

Rasti I

Ndryshe nga herët e tjera, këtë herë në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E diela Shqiptare” në Tv Klan të pranishme ishin tre gazetare të cilat i bënë një surprizë mikeshës së tyre, Denisa Ruzi.

Sot Denisa ka ditëlindjen dhe është në pritjen e ëmbël, pasi do bëhet nënë me një vajzë. Mikeshat e saj Mirilda, Pranvera dhe Florinda kanë ardhur në studio për ti bërë një surprizë, një “Baby shower” në ditën e saj të lindjes.

Denisa me profesion gazetare është një nënë e re, e cila pret fëmijën e parë dhe kërkon çdo gjë në perfeksion.

“Kemi ardhur ti themi Denisës që gjithçka e bukur vjen me fëmijën”.

Ardit Gjebrea: Si e keni njohur Denisën?

Me Denisën na ka njohur profesionin. Fillimisht për shkak të punës në jemi të katërta gazetare terreni. Kanë qenë takime të para në aktivitete ne terren. Jam e lumtur që kam një shoqe si Denisa.

Edhe pse nuk pranoi që të ishtë e pranishmë në studion e “Ka një mesazh për ty” në momentin që i është dërguar mesazhi nga stafi, ajo përsëri ishte e pranishme në emision.

Denisa tha se e kishte menduar se mund të ishin mikeshat e saja ato që mund ti kishin bërë surprizën.

Denisa Ruzi: E dija se mund të ishin mikeshat e mija. Unë kam 6 mikesha të ngushta, por nuk e dija se kush mund të ishte ekzaktësisht. Tek Florinda nuk më kishte shkuar mendja.

Denisa nuk ka dashur që të jetë e pranishme, për hir të peshës së saj, pasi mendon se ka shtuar shumë kilogramë, por në fakt ajo duket aq e bukur.

Ardit Gjebrea: Je përgatitur?

Denisa Ruzi: Në fakt unë jam supersticioze dhe deri tani nuk kam bërë asnjë gjë gati. Po pres të bëj festën e gocës dhe më pas do nis me përgatitjet.

E pyetur sesi do reagojë Denisa nëse foshnja e saj do të qajë, ajo tha se e ka kaluar këtë eksperiencë me mbesën e saj, por ka edhe një mbështetje të madhe nga e ëma.

Më pas mikeshat u takuan dhe u përqafuan me Denisën, e cila u lumturua pa masë nga kjo surprizë e cila është realizuar me shumë dashuri.



“KA NJË MESAZH PËR TY”

Rasti II

Kur humb dikë është një nga momentet më të vështira të jetës. Sa më shumë vite të kesh aq më të vështirë e ke ta harrosh dhimbjen. Në rastin e dytë në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në programin e”E diela Shqiptare” në Tv Klan ishte e pranishme Rezarta, e cila ka thirrur babain në studio.

Që prej ndarjes nga jeta të bashkëshortes disa vite më parë, zoti Shefqeti jeton i vetëm. Ky është edhe shqetësimi më i madh i vajzës së tij Rezartës, e cila nuk fle e qetë nga ky fakt. Sa do reflektojë babai i saj?

Ardit Gjebrea: Çfarë është goca për babain?

Rezarta: Çfarë është babi për gocën? Ai është gjithçka…

Ardit Gjebrea: Keni ardhur për t’i dhënë një mesazh babait tuaj?

Rezarta: Jam e martuar me dy fëmijë, jetoj dhe punoj në Tiranë. Babai im jeton në Berat, në Urën Vajgurore. Mami im ka 4 vite që është ndarë nga kjo jetë. Prindërit e mi kanë qenë të martuar të dy dhe kanë pasur nga dy fëmijë dhe të dy bashkë kanë bërë dhe 3 të tjerë. Jemi 7 fëmijë. Me shumë sakrifica na shkolluan dhe na rritën. Mami ka qenë një trimëreshë, edhe pse unë pikë të dobët kam pasur babain dhe ja thoja gjithmonë asaj. Mami ishte disa ditë me dhimbje koke dhe kur e dërguan në spital gjendja e saj ishte e rëndë. Doktorët thanë që ajo nuk kishte shpëtim. Për 3 ditë qëndroi në spital. Mami ishte 53 vjeç. Ajo ndërroi jetë në moshë shumë të re. Unë isha më e fortë. Kur e dërguam mamin në shtëpi, pasi kishte ndërruar jetë, në banesë ishte gjyshja, por e kishim shumë të vështirë për t’ia thënë, pasi ajo një vit e gjysmë më parë kishte humbur vajzën tjetër. Ishte shumë e vështirë për ta përballuar. Lodhje dhe vuajtje shumë. Unë kam pasur në krah gjatë gjithë kohës bashkëshortin tim dhe i them faleminderit që më ka qëndruar pranë.

Ardit Gjebrea: Si e priti babai humbjen e mamit ?

Rezarta: Kemi qenë të gjithë të shokuar, nuk e mbaj mend babain fare se si ka qenë. Ditë më vonë motrat dhe vëllezërit u larguan, pasi nuk jetonin në Shqipëri. Unë isha në Shqipëri. Babai jetonte vetëm me vëllain e vogël. Unë shkoja një herë në javë, një herë në dy javë, në Berat. Për mua ishte një dhimbje e madhe të shikoja babain në atë gjendje. Babai im ka shkruar një libër të vetin, shkruan poezi, por pasi mami ka ndërruar jetë, nuk bën asnjë punë, as një gotë me ujë nuk e merr dot. As për t’u ushqyer nuk ushqehet, ha një herë në ditë, apo një herë në tre ditë. Motrat dhe vëllezërit i thonë që të shkojë jashtë shtetit tek ata, por ai nuk pranon. Ai nuk pranon të vijë tek ne as për festa. Shkon bashkëshorti im në Urën Vajgurore për ta marrë, dhe vjen vetëm një ditë më pas largohet që në orën 07:00 të mëngjesit.

Stafi i “Ka një mesazh për ty” i ka dërguar një mesazh zotit Shefqet për ta ftuar atë të jetë i pranishëm në studion. Zoti Shefqet ka mbërritur në studion e së Dielës Shqiptare.

Ai tregoi historinë e jetës së tij.“Po bën 4 vite që më ka lënë gruaja dhe nuk punoj më. Unë jetoj vetëm në shtëpi dhe nuk kam asnjë njeri. Nuk më bën dora të punoj më. Kam një bibliotekë të pasur më 1100 libra. U kam dhuruar dy shkollave të Urës Vajgurore. Që nga viti 1971 unë kam pasur shumë ditare dhe i kam dhe sot. E kisha mendjen vetëm tek leximi dhe tek shkrimi”.

Pasi na tregoi për jetën e tij, Shefqeti pa se në studio e kishte ftuar vajza e tij.

Rezarta kishte një mesazh për babain e saj: Unë nuk e di çfarë të bëj tjetër që të të bëj të lumtur. Të gjitha sakrificat që kë bërë për në gjithë këto vite, ne të gjithë të jemi mirënjohës dhe jemi krenarë për ty. Ti vërtet jeton vetëm, por ti nuk je vetëm, zemra dhe shpirti ynë është tek ty.

Zoti Shefqet e falenderoi vajzën e tij. Por, Rezarta kishte një kërkesë që ai t’i vizitonte më shpesh.

Shefqeti: Të gjithë fëmijët më thonë që të shkoj ti vizitoj. Unë kam shumë shtëpi të mirë në Urën Vajgurore. Është krejtësisht e pamundur të shkoj të jetoj tek ata. Unë tek djali dhe mund të shkoj, por tek vajza është shumë e vështirë.

Rezarta i kërkoi babait që të shkonte tek ajo për festat e fundvitit në shtëpinë e saj. Shefqeti premtoi nga studio e “Ka një mesazh për ty”, se do shkojë t’i vizitojë fëmijët shumë shpejt.



“SHIHEMI NË GJYQ”

Në rubrikën “Shihemi në gjyq” në programin “E diela Shqiptare” i pranishëm ishte Altini nga Pogradeci. Ai ka një problem të ashpër me vajzën, e cila ka pasur një lidhje jashtëmartesore me të cilin ka dhe një fëmijë. Ky i fundit është “molla e sherrit” mes babait dhe vajzës.

Por çfarë ka ndodhur dhe si është historia?

Altini: Zonja Eni të falenderoj jashtë mase, ti je Perëndia, Zoti i madh. Kam besim vetëm tek ty.

Më pas në studio vjen Fatbjola dhe kërkonte që ta shoqëronte zonja Eni. Altini na tregoi se ka 6 muaj që nuk e ka parë vajzën e tij, pasi nuk flasin.

“Kam 6 muaj që nuk e kam parë, kisha frikë se mos me fuste në burg”.

Altini: Ajo është plaga ime. Ajo e di sa më digjet shpirti mua, pasi ka fëmijë vetë. Të kam rritur një kilogram mish.

Fatbjola: Nuk kam nevojë, për këto lotë krokodili, kur më doje kaq shumë, pse më përzure? Largoju, qëndro atje…

Altini: Vdektë babi për ty. Të keqen babi…

Altini afrohet afër vajzës së tij, por ajo i lutet që të largohet.

Fatbjola: E kam parë vetë më sytë e mi. Shko atje.

Altini: Mos u merr me gënjeshtarë që të kanë dërguar…

Eni Çobani: Çfarë ka ndodhur, sepse mua më është dashur shumë punë ta sjell Fatbiolën këtu?Ju lutem ta themi gjithçka në këtë seancë.

Altini: Unë zonja Eni kam ikur në Greqi në 15 Nëntor të vitit 2017. Më merr gruaja në telefon më thotë që Fatbjola është shëndoshur, i është bërë barku i madh. Kam ardhur, e kam përqafuar. Më tha vajza kam mish të huaj. Edhe gruaja ashtu më tha. Koha kalonte dhe barku i saj rritej. Kur e dërgova në spital e pyeta, a ke frikë? Mora gruan dola mënjanë dhe i thashë vajza është shtatzënë. Por ajo e gënjente nënën e saj. Të hënën i kam thënë do ikim Pogradec.

Fatbjola: Unë kam ikur vetë nga shtëpia, nuk kam ikur me tre persona. Përse më ke thirrur këtu?

Altini: Të kam thirrur se më vjen keq për ty, sikurse të vjen dhe ty për fëmijë tënd.

Fatbjola: Më mori zonja Eni dhe më mbajti 4 muaj në shtëpi, më rrihte, më godiste. Më thoshte shko denonco të atin e djalit. Më dhunonte.

Altini: Pse nuk shkove ti thojë policisë, pse nuk më fute në burg…

Fatbjola: Nuk doja ta fusja në burg… as atë dhe as babain e fëmijës. Më linte pa ngrënë, më linte pa pirë. Këtu duhet të të kisha thirrur unë, jo ti mua.

Eni Çobani: Në momentin që je larguar nga shtëpia ke qenë 9 muaj shtatzënë, ku ke qëndruar?

Fatbjola: Kam qenë në hotel dhe në krye të 4 ditëve kam lindur.

Eni Çobani: Këto 9 muaj nuk keni bërë asnjë vizitë tek doktori?

Fatbjola: E linda djalin dhe sot ai është 9 muaj.

Altini: Kam shumë gjëra për të sqaruar. Po të mos isha unë djalin do e kishte të vdekur.

Fatbjola: Nuk e kam prej jush. Ky më thoshte që ta lija fëmijën në jetimore.

Fatbiola jeton në qytet vetëm me djalin e saj 9 muajsh, por Altini këmbëngul që vajza ti tregojë se kush është emri i babait të foshnjës, por ajo nuk do që ti tregojë.

Fatbjola: Nuk ta tregoj kush është babai i fëmijës tim, që ta fusësh në burg, siç bërë me burrin e motrës që e fute në burg.

Altini: Vajza ishte nën moshë, i gjeta të dy në shtëpi dhe u thashë vajzës kush ishte filani a e do? Ajo më tha jo. E thirra djalin dhe i thashë të merrte prindërit dhe të vinte në shtëpi. Por ai nuk pranoi. Më pas vajza e denoncoi në polici për ngacmimi seksual në moshë të mitur.

Fatbjola: I tha ky motrës, e detyroi, e rrahu dhe më pas e dërgoi në spital.

Eni Çobani: Ju thatë që nuk keni nevojë për babai. Unë e di se në kushtet që jeni nuk jeni mirë?

Fatbjola: Nuk kam nevojë për atë, dua vetëm të më lerë të qetë…

Altini i kërkon vajzës së saj që ti tregojë të vërtetën se kush është babai i fëmijës që ajo ka lindur.

Në studion e rubrikës “Shihemi në gjyq” në programin “E diela Shqiptare” ishte babai dhe vajza, e cila ka pasur një lidhje dashurie dhe dhe një fëmijë, por prindërit e saj nuk e dinë se kush është babai i foshnjës që ajo ka lindur. Ndërkohë që vajza pretendon se babai e ka nxjerrë nga shtëpia, por ai nuk e pranon.

Altini: Unë dua që vajza të vijë dhe shtëpi dhe të nxjerrë në dritë se kush është babai i fëmijës.

Ardit Gjebrea: Pse ka frikë vajza juaj të thotë emrin e babait të fëmijës?

Altini: Nuk e di, është e dhunuar nga policia, pasi ai ka 9 muaj që i ka marrë shpirtin vajzës time.

Ardit Gjebrea: Po ç’lidhje ka policia, pse mendon se ajo i ka bërë presion Fatbjolës?

Altini: Kam dërguar vajzën të bënte kallëzim, por policia më tha se nuk kam bërë kallëzim.

Ardit Gjebrea: Vajza të ka thënë që e kanë dhunuar?

Altini: Nuk më ka thënë, por unë e shikoj që ajo është e dhunuar.

Ardit Gjebrea: Pse e kërkon ti këtë gjë?

Altini: Dua që të ketë të drejtë fëmija, të ketë emrin e babait.

Eni Çobani: Ju jeni prindi i Fatbjolës, por prindi i fëmijës është ajo. Ju sot keni ardhur me dëshirën e mirë për tu bashkuar me vajzën tuaj. Më pas kërkesat e tjera ligjore që janë të drejta legjitime të nënës së fëmijës, ju nuk mund ti merrni mbi vete dhe të shkoni tek institucionet dhe ti kërkoni ju. Duhet të bindni vajzën tuaj nëse ajo dëshiron, pasi është madhore, ka sjellë në jetë me dëshirë, me vullnetin e saj një fëmijë dhe i takon asaj të nxjerrë emrin e babait, ti vendose mbiemrin e saj dhe njëkohësisht të drejtat ligjore nga babai i fëmijës duhet t’ja kërkojë vajza juaj. Unë e kuptoj që ju keni dhimbje dhe i drejtoheni vajzës hajde të diskutojmë për ta mbështetur dhe ndihmuar.

Eni Çobani: Ju keni marrë përsipër të ndani shtëpinë tuaj? Çfarë i keni dhënë vajzës suaj?

Altini: Kisha dy thasë miell një ja dhashë asaj, dy shishe vaj, njërën ja dhashë asaj.

Fatbjola: Janë gënjeshtra, më linte pa bukë. Djalin ma linte pa qumësht, nuk me jepte sheqer për qumështin. Djalin tim nuk ke për ta parë me sy.

Eni Çobani: Altin, pse kërkoni me insistim ta shikoni fëmijën?

Altini: E kam nip…

Fatbjola: Ky do të më marri djalin…

Eni Çobani: Ju gjithë kërkesat po i bëni për djalin…Dhe ajo që më habiti ishte një fakt që ju jeni i interesuar për djalin, si një baba që nuk ke pasur djalë.Ajo ka dyshim se ti do ti marrësh djalin dhe ajo ka frikë nga kjo gjë. A është e vërtetë se ju doni ti merrnin djalin.

Fatbjola: Janë të gjitha shtirje, ai do të marri djalin. Ai më ka lënë pa ngrënë, pa pirë.

Altini: Bebelinat unë ti blija, kam lënë 1 milion e 200 mijë Lekë në maternitet.

Fatbjola: Kur i pihej djalit qumësht shkoja e merrja fshehur.

Altini: Ike vetëm, nuk të përzura unë…

Fatbjola: Mami nuk ka dashur të ikja, ajo ka qarë. Ky nuk donte t’ja dinte për mua.

Altini: Para plumbit përgjigjem unë… kjo gënjen.

Fatbjola: I ati i djalit përgjigjet për fëmijën…Nuk dua të vuajë djali im siç kam vuajtur unë. Ai të rreh, nuk dua të shkoj tek ai.

Altini: Ja ku është Perëndia im…

Eni Çobani: Pse ke ikur nga shtëpia? Na trego, ke pasur dhunë fizike?

Fatbjola: Më perzuri, më tha o ik nga shtëpia, o do e djeg shtëpinë…

Altini: Babi nuk të përzë, mua më digjet shpirti. Unë me ty e kam jetën…

Fatbjola: Ti nuk je baba, edhe në spital kështu ke bërë… nuk të besoj…

Ardit Gjebrea: Zonja Eni si mund ta zgjidhim…

Eni Çobani: Unë mendova se do arrinim brenda një seance ta gjenim gjuhën e përbashkëta, por Altini me Fatbjolën e kanë të pamundur.

Fatbjola: Më ka thënë se do të ta marr djalin…

Eni Çobani: Djalin nuk ta merr se ai është i joti. Sikundër ti si nënë do djalin tënd, duhet të shikosh dhe dashurinë e prindërve të tu, sepse ti ke ardhur në jetë nga këta prindër. Nuk mund ti mohosh prindërti. Unë e kuptoj që ju jeni ende të tensionuar. Do ju takoj dhe me vonë.

Fatbjola: Përse i thoje kopil… ik se nuk të duroj dot. Zonja Eni kështu ka bërë dhe ne spital.

Eni Çobani: Një prind që të do bën kështu, një prind tjetër nuk bën. Se ora po mbaron çfarë kërkese kë për vajzën tende, a do bashkohesh me vajzën tënde?

Edhe publiku i kërkoi Fatbjolës që të reflektojë.

Eni Çobani: Ne nuk mund t’ia imponojmë një vajze të qëndrojë me prindërit, por dashura e prindërve është e pazëvendësueshme. Unë të flas, si prind, si vajzë, si nënë ta shikosh me shumë kujdes marrëdhënien tënde me prindërit. Besomë që në këtë moment nëna jote është duke qarë. Unë do të isha e lumtur nëse do më thoje që unë do rishikoj marrëdhënien tënde me babain dhe nënën.

Por Fatbjola nuk pranoi të bashkohet me babain, ajo tha se nuk e donte babain.

“Unë nuk e dua babain…”

Prindërit i ka rënë për pjesë të luftojë gjithë jetën për fëmijën dhe Altini tha se do luftojë deri në ditën e fundit të jetës së tij.



