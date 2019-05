Një tjetër talent shqiptar po shkëlqen në skenat botërore. Gjon Muharremaj dali me origjinë nga Kosova i cili ka lindur në Zvicër, konkurron në “The Voice of France”. Zëri unik dhe i veçantë i ka lënë të gjithë të impresionuar me performancën e tij

Ai në muzikë njihet me emrin “Gjon’s Tears, emër ku I frymëzuar nga gjyshi I tij kur e kishte dëgjuar të këndonte për herë të parë.

Klan Plus