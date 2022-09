Horoskopi 24 Shtator 2022

08:38 24/09/2022

Dashi

Nga pikëpamja sentimentale, nëse një person nuk është i duhuri për ju, duhet të bëni pak kujdes. Ndoshta dikush është ziliqar? Nuk duhet të jetë kështu, por në disa çifte krijohet një lidhje konkurruese që duhet shmangur në favor të një ndarjeje më konstruktive të së ardhmes. Çfarëdo që planifikoni të bëni, përpiquni ta përfundoni këtë të shtunë, e diela mund të jetë paksa e lodhshme, por mundi i këtyre ditëve do të shpërblehet në të ardhmen. Mos u dekurajoni nëse në punë ka pengesa të herëpashershme, jeni të detyruar të zhvilloni projekte mjaft kërkuese, është e pashmangshme që duhet të filloni nga pak për të arritur në shumë.

Demi

Ky është sigurisht një periudhë rimëkëmbjeje që Urani në shenjë prej shumë vitesh ka shtyrë për të sjellë transformime të mëdha dhe ndër të tjera, shumë të lindur nën këtë shenjë të zodiakut do të kuptojnë se nuk i dëshirojnë më gjërat si më parë. Ka nga ata që tashmë kanë ndryshuar grup shoqëror ose po përpiqen të realizojnë programe dhe projekte të reja. Sa më shumë t’i afrohemi vitit të ardhshëm, aq më shumë forcë dhe vrull do të ketë. Një Tetor më i mirë është gati të mbërrijë, kështu që bëhuni gati.

Binjakët

Pavarësisht shqetësimeve, ecni gjithmonë përpara. Kjo nuk është një periudhë e lehtë në marrëdhëniet me të tjerët pikërisht sepse keni kaq shumë ide dhe të tjerët jo gjithmonë i mirëpresin ato. Kjo është një fundjavë emocionesh dhe sqarimesh, kështu që edhe nëse diçka nuk shkon siç duhet, edhe nëse ka shumë çështje në lojë ose për t’u ndjekur, ne nuk duhet të rrëmbehemi, është shumë e rëndësishme të zhvillojni projekte pune. Me Marsin dhe nga Venusi shumë gjëra do të ndryshojnë; nëse një raport nuk funksionon, prisni deri në datën 29 përpara se të shpallni luftë ose të shkoni kundër dikujt. Duhet të tregoni më të mirën tuaj.

Gaforrja

Është e rëndësishme që të lindurit në shenjën e Gaforres të gjejnë qetësi, nuk duhet të presim që të tjerët të japin prurje pozitive, gjëja e parë që duhet rifituar është ekuilibri i brendshëm që mund të merret vetëm duke analizuar në detaje atë që dëshironi në të vërtetë. Ndryshe Jupiteri e ka vënë në pikëpyetje gjithë situatën e punës. Është e qartë se kjo ka zhvendosur disi, madje ka nga ata që nuk kanë mundur t’i shprehin ndjenjat e tyre aq sa do të dëshironin.

Luani

Të lindurit në shenjën e Luanit duan të shfaqen dhe të jenë protagonistë, Jupiteri i favorshëm i lejon të jenë në qendër të vëmendjes. Është e lehtë që edhe në vendin e punës ka më shumë gjëra për të bërë, në këtë moment dikush e ka të vështirë të heqë dorë nga prania jote, këshilla është të afirmosh veten sepse rrezikon të bësh shumë dhe të paguhesh pak. Shumë e rëndësishme për të zgjuar dashurinë; nëse një dashuri ka lindur tashmë, ata që janë të martuar apo jetojnë bashkë, asgjë nuk i pengon projekteve të mëdha, sidomos në Tetor kur Venusi do të kthehet në favor.

Virgjëresha

Forca e madhe që vjen nga Venusi dhe Hëna këtë të shtunë do të ju bëjë që të frymëzoheni në maksimum. Që të hapen horizonte të reja duhet ta lini veten të lirë. Shenja e Virgjëreshës është shenja e psikologëve dhe e njerëzve që në jetë merren edhe me faktet e të tjerëve, jo për hir të thashethemeve, por sepse kuptojnë se të mësuarit e përvojave të atyre që na rrethojnë mund të rrisë të tyren. Ju keni qenë gjithmonë të pasionuar jo vetëm për kërkimin e brendshëm, por edhe për një lloj hetimi psikologjik që ka të bëjë me njerëzit përreth jush, ndaj do të dëshironit t’i jepni një shpjegim logjik të gjitha situatave që nuk i kuptoni, por ndonjëherë është më mirë të shmangni të turbulloni trurin tuaj për përgjigje që nuk janë aty. Kujdes që dikush të mos përfitojë nga aftësia jote logjike dhe vullneti i mirë, duke ditur që je tipi që zgjidh problemet e të gjithëve në fund ka nga ata që mund të mendojnë të kryejnë disa përgjegjësi të mira duke larë duart. Zgjidhni mirë aleancat dhe miqësitë tuaja. Ju jeni një person shumë punëtor dhe duhet të rrethoheni me njerëz të gatshëm dhe të zellshëm.

Peshorja

Gjëja e parë që do të “zgjojë” në muajin e ardhshëm, në Tetor është dashuria, ndjenja që do të jetohen në një kuptim të gjerë, pra edhe dashuria për miqtë, për jetën. Disa përvoja të këqija apo situata të rënda të jetuara nga fundi i pranverës dhe verës ju kanë mësuar se sa e rëndësishme është të jetoni jetën sepse çdo ditë, tani e dini edhe më shumë se në të kaluarën, është e çmuar. Ata që jetojnë në të kaluarën humbasin vizionin e realitetit dhe ata që jetojnë në të ardhmen shpresojnë pa shijuar të tashmen, prandaj e tashmja ka rëndësi!

Akrepi

Ju e dini që krenaria juaj është shumë e fortë dhe nëse mendoni se një person ju ka tallur ose në çdo rast nuk ka pasur respektin e duhur për ju, në mënyrë të pashmangshme do të zemëroheni. Duhet të përpiqeni të rikuperojmë ndjenja të rëndësishme, ndoshta do të ishte gjithashtu e përshtatshme të harrojmë. “Harrimi është sekreti i madh i ekzistencës së fortë dhe krijuese; për të harruar se si bën natyra, e cila në çdo moment fillon sërish misteret e pjesëve të saj të palodhura”, shkruante dramaturgu Honoré de Balzac. Tetori dhe Nëntori do të jenë muaj interesant, ndaj ata që kanë kohë nuk humbasin kohë dhe këtë fundjavë përpiquni të gjeni një ekuilibër që ka të bëjë me ndjenjat e thella.

Shigjetari

Sot jeni ende shumë të mërzitur, konfuzioni mund të jetë i një lloji praktik, për shembull në disa çifte mund të argumentohet pse njëri nga të dy ka harruar një faturë për të paguar, ose për ndonjë gjë tjetër të vogël që megjithatë ka fuqinë të shqetësojë marrëdhëniet, ose ka çështje që kanë të bëjnë me shtëpinë që ende krijojnë tensione të vogla. Mos përpiqeni të zgjidhni problemet, të përpiqeni të shtyni vendime të rëndësishme, mund të ndiheni mjaft nervozë dhe ndoshta të mos jeni në gjendje të bëni asgjë konkrete. Nesër do të keni një vizion shumë të ndryshëm të gjithë situatës, nga data 29 edhe më shumë. Atëherë pse të zemërohemi për arsye të parëndësishme? Vëmendje e dyfishtë në marrëdhëniet me Virgjëreshën dhe Binjakët të cilat sot mund të jenë më të kundërta. Do t’ju duhet të ndërprisni marrëdhëniet e panevojshme edhe gjatë muajve të ardhshëm.

Bricjapi

Ditët e fundit kanë qenë plot tension dhe mendoj se kjo javë ka filluar paksa e rëndë, sepse të hënën dhe të martën kishte një Hënë të kundërt dhe për këtë arsye dikush duhej të mendonte më shumë për punën se sa pjesa tjetër, ju duhet të krijoni pak hapësirë ​​për veten tuaj. Duke i dhënë hapësirë ​​të gjitha shqetësimeve, përgjegjësive dhe angazhimeve ju rrezikoni të jetoni një jetë të përbërë nga detyra dhe jo kënaqësi. Madje ka nga ata që prej disa kohësh nuk kanë mundur as të kujdesen për pamjen e tyre, apo thjesht të blejnë diçka për vete. Për të realizuar të gjitha projektet tuaja dhe për të nxitur ambiciet tuaja, jeni gjithashtu gati të bëni zgjedhje drastike. Të rinjtë po përjetojnë lidhje part time, të cilat nuk dihet mirë si do të përfundojnë, nëse do të përfundojnë. Ndërsa ata që kanë një histori prej disa kohësh do të duhet të justifikohen me partnerin për një mungesë maturie kohët e fundit, sigurisht të justifikuar por jo gjithmonë të kuptuar.

Ujori

Sot kemi një qiell të mirë, nesër do të jetë edhe më mirë. Ujori është një shenjë mjaft e çmendur për të vënë në lojë krijimtarinë e tij dhe për ta shndërruar, shpesh me sukses, një fantazi në realitet. Transformimet nuk mungojnë dhe së fundmi ka pasur edhe dëshirën për t’iu rikthyer natyrës, për t’u larguar nga rutina. Njerëzit më me fat që punojnë për një kompani mund të kenë filluar tashmë një rrugë të re karriere që është më e këndshme edhe nëse nuk është më fitimprurëse që nga viti i kaluar. Njerëzit që ju interesojnë më shumë janë ata origjinalë dhe për këtë arsye nuk është e lehtë të gjeni njerëz që janë në gjendje të kuptojnë mënyrën tuaj të të dashuruarit.

Peshqit

Një person i dashur mund t’ju ketë sjellë disa probleme, edhe nëse nuk dëshironi. Dhimbje të vogla dhe momente tensioni të fortA që do të kapërcehen. Ata që punojnë larg familjes për arsye të ndryshme ndjejnë një nostalgji të fortë. Ju thjesht po kaloni një fazë rikuperimi, tranzicioni, në të cilën ose duhet të filloni nga e para ose të kuptoni se cilat janë nevojat reale për të ardhmen. Ju në fakt kishit disa probleme dhe shkuat në shpëtimin e njerëzve që kishin nevojë për ju. Kjo është arsyeja pse ndodh që në fund të ditës të ndiheni vërtet të rraskapitur, të lodhur, por shpresojmë që jo të pamotivuar! E diela do jetë një ditë më e mirë. Nëse disa njerëz kanë tradhtuar besimin tuaj, mos hezitoni të ecni përpara, koha është e çmuar dhe ju duhet ta rikuperoni atë./tvklan.al