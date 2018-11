Horoskopi 27 Nëntor 2018

Dashi –Ndonjëherë presioni është i rëndësishëm, pasi nxjerr në pah të mirat tek ju. Sot do të shkëlqeni tek kolegët dhe e gjithë vëmendja e tyre do jetë e drejtuar tek ju. Duhet të bëni pak durim për të marrë atë që dëshironi.

Demi –Nëse keni pritur prej kohësh rritje në karrierë, sot është dita e duhur. Edhe pse nuk mund të jetë ajo që ju keni dëshiruara. Mundësitë financiare dhe suksesi do të trokasë në derën tuaj. Bëni kujdes me shëndetin.

Binjakët–Analizimi i mendjeve dhe mendimeve të njerëzve të tjerë do të jetë sot ë vëmendjen tuaj. Ju e gjeni mendjen duke menduar për jetën tuaj, familjen si dhe çështje financiare. Edhe pse ju jeni natyra shumë të ndjeshme, bëni mirë të mos i përjetoni shumë ndryshimet që mund t’ju ndodhin.

Gaforrja –Sot do të shfaqni një vëmendje të veçantë ndaj të dashurve. Kjo është një kohë e përshtatshme për një bisedë të sinqertë në çështjet jetësore me partnerin tuaj të jetës. Ju kurrë nuk lejoni që zemra të diktojë mendjen, por sot do të jetë sentimentale. Sot është dita për të ndier emocione të shumta.

Luani–Ju mund të përjetoni disa tensione. Do t’ju duhet të ruani shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Takimet e rëndësishme do të përfundojnë me sukses, edhe mund të jeni të lodhur në fund të ditës. Gjeni mënyra për t’u çlodhur.

Virgjëresha– Sot do të gjeni veten të mbushur me ide. Një mik i afërt do ju bëjë që të harroni të gjithë stresin dhe do të shëroheni. Në mbrëmje do të takoheni me person që e kishit “nxjerrë” prej kohësh nga mendimet, por zemra.

Peshorja– Sot do të silleni ndryshe nga natyra juaj dhe do të merrni një qëndrim më serioz ndaj jetës. Kjo sjellje do ju japë mundësinë për të marrë përgjegjësi të mëtejshme që do t’u provojnë njerëzve që mund të jeni të aftë dhe të gatshmi për të zbatuar detyrat e reja.

Akrepi–Papritmas, ju bëheni të vetëdijshëm për pamjen tuaj sot. Ju jeni shumë të shqetësuar për pamjet tuaj dhe kjo është kthyer në një stres. Përpiquni të konsultoheni me dike dhe gjithçka do të rregullohet.

Shigjetari– Errësirë dhe zymtësi, kjo është ajo që ndjeheni sot. Sidoqoftë, pasdite do të merrni një lajm që do ja u përkeqësojë më shumë ditën. Mos bëni veprime të nxituara, merrni gjërat me qetësi.

Bricjapi– Sot do të jeni probleme me marrëdhënien tuaj dhe duhet të gjeni gjuhën e përbashkët me partnerin. Komunikimi është çelësi kur bëhet fjalë për zgjidhjen e keqkuptimeve.

Ujori –Presin të papriturat sot! Suksesi, paraja, dashuria, çfarëdo qoftë ajo që keni humbur shpresën, do të vijë papritmas në rrugën tuaj! Në mbrëmje, do të kaloni momente shumë të bukura me miqtë.

Peshqit–Sot ju do të tërhiqeni nga zemra dhe jo nga mendja. Kjo është e zakonshme për shenjën tuaj. Përpiquni të kuptoni më mirë atë që dëshironi./tvklan.al