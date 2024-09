Dashi – Do të jeni shumë të vendosur në vendin e punës, por nuk vlen e njëjta gjë për jetën private, dhe për këtë arsye mund të ketë ndonjë hutim, i cili do ju prishë qetësinë. Mundohuni të lini mënjanë gjithë çështjet e punës më pak urgjente dhe jini më romantik dhe të pranishëm në dashuri. Parashikohet rikuperim i ndjeshëm.

Demi – Shpesh prireni të ndikoheni nga kritikat e të tjerëve dhe gjithçka pasi jeni shumë krenarë dhe frika se mos gaboni ju frenon impulset. Por kur është fjala për dashurinë, duhet të lini mënjanë çdo gjykim dhe të ndiqni instinktin tuaj. Ndihuni të lirë të shprehni hapur ndjenjat dhe fitorja do të jetë fare pranë.

Binjakët – Jeni gati për të bërë një hap të rëndësishëm dhe kjo më në fund do ju lejojë që të çliroheni nga disa situata të cilat prej disa muajsh nuk ju lejojnë që të jetoni me qetësinë që duhet një lidhje të re sentimentale. Bëni kujdes me shpenzimet.

Gaforrja – Mundohuni të ruani qetësinë edhe pse kjo është një javë e cila teston durimin tuaj. Ka disa çështje që ju mundojnë prej kohësh, por intuita juaj do ju lejojë që ti mbyllni me sukses.

Luani – Vetëbesimi juaj do të jetë në maksimum dhe kjo do t’ju bëjë të parezistueshëm në sytë e të tjerëve. Në dashuri, duhet të forconi lidhjet që të përjetoni momente të veçanta. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja, vlerësojini me kujdes përpara se të veproni.

Virgjëresha – Mund të viheni në provë nga situata të papritura. Në dashuri, shmangni të qenit shumë kritik ndaj partnerit, pak mirëkuptim do të bëjë mrekulli. Edhe në punë është më mirë të mos e teproni, përqendrohuni në gjërat thelbësore, të tjerat lërini për një moment më të mirë.

Peshorja – Kjo ditë i kushtohet ekuilibrit dhe qetësisë. Në dashuri, sharmi juaj natyral do të tërheqë vëmendje pozitive, shijoni momentin. Në punë, ekipi do t’ju vlerësojë për aftësinë tuaj për të ndërmjetësuar dhe zgjidhur konfliktet.

Akrepi – Vendosmëria juaj është në maksimum dhe asgjë nuk duket se mund t’ju ndalojë. Në dashuri, do të jetë protagonist pasioni. Në punë do të jeni në gjendje të përballoni me sukses çdo sfidë, por mos harroni të bashkëpunoni me ata që ju rrethojnë.

Shigjetari – Yjet po ju buzëqeshin, duke sjellë një frymë optimizmi dhe butësie. Në dashuri, është koha të lini pas tensionet e vjetra dhe të shikoni përpara me besim. Në punë, idetë e reja mund të sjellin rezultate befasuese, mos kini frikë të sillni risi.

Bricjapi – Në jetën sentimentale, përpiquni të mos idealizoni shumë partnerin tuaj dhe shikoni realitetin ashtu siç është. Në punë, pengesat e vogla mund t’ju bëjnë të humbni durimin, por qëndroni të qetë, gjithçka do të shkojë në favorin tuaj.

Ujori – Kjo e mërkurë do të jetë një ditë reflektimi, veçanërisht në dashuri. Mos i detyroni situatat, merrni kohë për të kuptuar atë që dëshironi në të vërtetë. Në punë, maturia është një domosdoshmëri. Është më mirë të mos ndërmerrni rreziqe të tepruara në këtë moment.

Peshqit – Natyra juaj krijuese do ju shtojë pikë në sytë e të tjerëve. Në dashuri mund të keni mirëkuptim të madh me partnerin. Në punë, idetë e reja do t’ju çojnë në rezultate të papritura.