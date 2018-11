Horoskopi 7 Nëntor 2018

Dashi – Do të keni një përmirësim ekonomik, falë aftësive tuaja, në një ngritje të re në detyrë, kjo për sa i përket anën profesionale. Në aspektin afektiv, strategjitë e tua të reja, do të rrëmbejnë një zemër tjetër sot.

Demi – Në këtë ditë, yjet ju këshillojnë të jeni më shumë të sigurt në hapat që do të hidhni. Në aspektin afektiv, bëni kujdes me gjërat tuaja, pasi partneri mund t’ju kap në flagrancë!

Binjakët – Ditë me shumë mundësi do të jetë kjo e sotmjadhe nëse do të merrni në dorë një projekt, do të keni sukses. Do të jeni i mbushur me energji pozitive, në fushën afektive, sidomos nëse jeni singëll, do të keni njohje të reja.

Gaforrja –Do të keni një mundësi të mirë, për të shfaqur punën tuaj në aspektin profesional, pasi do të jepni ndihmën tuaj në një projekt të rëndësishëm. Bëni kujdes me shëndetin.

Luani –Në këtë ditë, do të ndiheni i lirë, pa ndonjë stres. Në kohë të lirë, do të veprosh me shumë qetësi, për të zgjidhur disa probleme personale.

Virgjëresha– Do t’i përkushtoheni më shumë sot, punës dhe familjes, pasi do të keni disa shqetësime të vogla, të cilat kërkojnë përqendrim! Në dashuri, partneri, do kënaqet vetëm nga sjelljet tuaja të ëmbla.

Peshorja –Në ambientin e punës, nuk duhet të shqetësoheni se jeni në një gjendje pak stresuese, pasi arritjet tuaja do të sjellin përfitime të mira ekonomike!

Akrepi – Ndryshime të mëdha, do të vinë sot tek ju, në fushën profesionale. Në aspektin profesional, çdo gjë që do të ndikojë në përmirësimin e marrëdhënieve me partnerin tuaj.

Shigjetari – Në këtë ditë, në aspektin afektiv, do të përgatiteni për tu përballur me partnerin tuaj, dhe kjo falë aftësive tuaja diplomatike. Në ambientin e punës, qëndroni i qetë dhe i sigurt në atë që bëni.

Bricjapi –Sot do të gjendeni përballë, një rivaliteti që nuk do donit kur të ndodhte. Në aspektin afektiv, do të kaloni me partnerin tuaj një mbrëmje romantike.

Ujori – Do të jeni pak impulsiv sot, do të mendoni gjëra që nuk ekzistojnë në të vërtet, bëni kujdes me personat që doni. Në ambientin afektiv, një surprizë e bukur, do t’ju kënaq pa masë.

Peshqit – Do të jeni i përqendruar sot tek një problem, të cilën keni vështirësi për ta zgjidhur. Në ambientin e punës do të jepni ide të reja. Në aspektin afektiv, përpiquni ta kënaqni partnerin tuaj duke qenë të ëmbël!/tvklan.al