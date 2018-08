Incident në koncertin e Beyonce

Koncerti i Beyonce dhe Jay Z në Atlanta, ka përfunduar në kaos. Një fans i dehur është ngjitur në skenë dhe ka ndjekur nga pas çiftin, teksa këta të fundit po realizonin mbylljen e koncertit.

Kanë qenë balerinët ata që e kanë pikasur djaloshin dhe i janë vënë pas për ta kapur. Ata madje kanë ushtruar dhunë mbi të. Në videon që qarkullon në internet shihet qartë përleshja mes balerinëve dhe fansit.

A fan ran after Beyoncé & JAY-Z on stage tonight and the dancers tried to stop him. #OTRII #Atlantahttps://t.co/m47AMvyWCv pic.twitter.com/8V5fGaUtrj

— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) August 26, 2018