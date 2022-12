Keni çekuilibër të tiroides? 5 ushqimet që duhen shtuar në dietën tuaj

09:31 05/12/2022

Çekuilibri i tiroides dhe shtimi në peshë

Mosbalancimi i tiroides mund të çojë në shtim ekstrem të peshës. Ndoshta është simptoma e parë ose e hershme e kësaj gjendjeje. Prandaj, mbajtja e peshës me këtë gjendje është e rëndësishme. Kjo ndodh kryesisht për shkak të mungesës së prodhimit të hormonit tiroide. Përveç menaxhimit të stresit dhe përfshirjes së sasisë së mjaftueshme të aktiviteteve fizike në rutinën tuaj të përditshme, më poshtë janë listuar disa ushqime që duhet t’i shtoni dietës tuaj për të përballuar me zgjuarsi këtë gjendje.

Jodi

Jodi ndihmon në humbjen e peshës. Shtoni ushqime që janë të pasura me jod, si kripa e jodizuar, ushqimet e detit, produktet e qumështit dhe vezët.

Ushqime të pasura me fibra

E vetmja gjë shumë e rëndësishme që duhet mbajtur parasysh, veçanërisht kur përpiqeni të humbni peshë është të siguroni tretje të mirë. Shtimi i ushqimeve të pasura me fibra ndihmon kështu në tretje dhe në një farë mënyre menaxhimin e shtimit të peshës. Ushqimet e mbushura me fibra gjithashtu do të reduktojnë konsumin e përditshëm të kalorive dhe do të përshpejtojnë largimin e ndotësve të dëmshëm.

Vitamina-D

Shtoni ushqime që janë të pasura me vitaminë D, si vezët, peshku yndyror, mishi i organeve dhe kërpudhat, ose nëpërmjet ekspozimit ndaj rrezeve të diellit.

Bakri

Shtoni më shumë ushqime të mbushura me bakër në dietën tuaj për të humbur peshë kur vuani nga tiroidja. Ju mund të shtoni ushqime të tilla si – bajamet, farat e susamit dhe bishtajore janë burime të shkëlqyera ushqimi.

Omega-3

Acidet yndyrore omega-3 vijnë të mbushura me përfitime që mund të ndihmojnë në pakësimin e inflamacionit të gjëndrës tiroide. Mund të shtoni ushqime të tilla si arra, fara liri dhe fara chia. /tvklan.al