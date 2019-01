Kryeministri flet për “sulmet ndaj Linda Ramës”

Kryeministri Edi Rama tha se nuk ka asnjë konflikt interesi në faktin se bashkëshortja e tij, Linda Rama, ushtron profesionin e saj si anëtare e bordit të një banke private në Shqipëri.

“Nuk ka asnjë konflikt interesi dhe nuk ka asnjë influencë interesash nëse gruaja e kryeministrit është në profesionin e vet dhe anëtare e bordit të një banke. Nëse do të ishte anëtare e Bordit të Bankës së Shqipërisë, atëherë do të ishte muhabet tjetër. Kryeministri nuk ka lidhje me bankat, nuk kërcet sepse është anëtare e bordit, është profesioniste dhe ka shërbyer në atë bord për të dhënë mendimet e veta si profesioniste. Nga kërcet? Si kërcet?”

Në fund, edhe një paralajmërim, për të gjitha ata që ai thotë sot se e kanë orkestruar dhe janë angazhuar në këtë sulm.

“Dhe po të them edhe një gjë tjetër, se qeveria amerikane e ka ndjekur me shumë shqetësim sulmin që i është bërë ABI Bank si një bankë amerikane dhe ata që janë angazhuar në këtë sulm, politikisht e dinë shumë mirë. Ndërkohë që ata që janë angazhuar në këtë sulm për qëllime të tjera, për t’i shërbyer politikës e bëjnë për të marrë shpërblimet, që sulmojnë dhe marrin shpërblimet. Kjo është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë”, tha Rama. /tvklan.al