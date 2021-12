Lejojnë lojëra në ekranin qendror, nis hetimi për veturat “Tesla”

09:48 23/12/2021

Qeveria amerikane thotë se po heton më shumë se gjysmë milioni automjete Tesla të shitura që nga viti 2017 pas raportimeve se shoferët mund të luajnë video lojëra të disponueshme në ekranin kryesor të makinës gjatë udhëtimeve.

Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut (NHTSA) thotë se mori një ankesë në Gusht që thoshte se lojërat e drejtpërdrejta dhe kërkimi në internet, të cilat supozohej se ishin të kufizuara për përdorimin e pasagjerëve vetëm kur makina ishte në lëvizje mund të luheshin nga cilido dhe në çdo kohë. Zyra e saj e hetimeve tha në një raport se “konfirmoi se kjo aftësi ka qenë e disponueshme që nga Dhjetori 2020 në automjetet e pajisura me “Passenger Play” të Tesla.

Vlerësimi paraprak i ODI do të përfshijë rreth 580,000 automjete Tesla Model 3, Model S dhe Model X të shitura midis viteve të modelit 2017 dhe 2022 “bazuar në raportet se funksionaliteti i lojës së Tesla, i cili është i dukshëm në ekranin e përparmë qendror me prekje nga sedilja e shoferit, është aktivizuar. “Ky funksionalitet, i referuar si ‘Loja e pasagjerëve’, mund të shpërqendrojë shoferin dhe të rrisë rrezikun e një përplasjeje,” sipas raportit të ODI.

New York Times raportoi në fillim të këtij muaji se Tesla përditësoi video-lojërat në shumicën e automjeteve të saj në një përditësim të softuerit këtë verë. Përditësimi lejoi që disa nga lojërat të luheshin në ekranet me prekje qendrore ndërsa automjetet janë në lëvizje. Përpara përditësimit, lojërat Tesla Arcade mund të luheshin vetëm kur një automjet ishte i parkuar. The Verge konfirmoi se një njoftim shfaqet kur lojërat fillojnë dhe një përdorues duhet të trokasë një buton konfirmimi “Unë jam pasagjer” përpara se të luajë. Megjithatë, ka pak për të parandaluar një shofer që të shtypë butonin dhe të luajë lojëra./tvklan.al