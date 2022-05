Manastirliu-Balla inspektojnë Pediatrinë e Fierit: 80 mjekë të rinj specialistë në spitalet rajonale

Shpërndaje







18:32 06/05/2022

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, e shoqëruar nga Kryetari i Grupit Parlamentar të PS dhe drejtuesi politik në qarkun e Fierit, Taulant Balla, kanë inspektuar Pediatrinë e Spitalin Rajonal Fier, pjesë e rrjetit të rijetësimit të spitaleve pediatrike në të gjithë vendin.

“Në spitalin pediatrik të Fierit shoh që me të vërtetë investimet që janë bërë në këto vite kanë ndryshuar tërësisht cilësinë e shërbimit. Me pediatritë në të gjithë vendin po bëjmë një punë intensive në fakt. Brenda muajit maj përfundon një tjetër investim, në spitalin pediatrik të Elbasanit. Nga ana tjetër ne po vijojmë investimet. Ashtu sikurse bëmë me pediatrinë e Durrësit, me fazën e parë të punimeve në pediatrinë e QSUT, do të vijojmë me fazën e dytë këtë vit, për të garantuar një shërbim cilësor për fëmijët”, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale tha fuqizimi i sistemit shëndetësor me burime njerëzore do të vijojë.

“Me përfundimin e kursit të ri të specializantëve gjatë këtij muaji dhe në muajin qershor, ne do të kemi rreth 80 specializantë që do të shpërndahen sërish në spitalet tona rajonale. Ndërkohë që, ata të cilët përfundojnë kontratat 3-vjeçare dhe kanë shlyer detyrimin e kontratës, edhe ato do të stabilizohen në sistemin tonë shëndetësor publik”, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë foli edhe për ligjin e ri të spitaleve, i cili sapo u miratua në Këshillin e Ministrave dhe pritet të miratohet së shpejti në Kuvend.

“Së shpejti kalojmë në Kuvend ligjin e ri të kujdesit spitalor në Republikën e Shqipërisë. Një risi për nga pikëpamja e asaj çfarë do të sjellë në sistemin tonë spitalor është autonomia spitalore. Spitali Memorial i Fierit do të bëhet spitali i parë ku do të aplikohet modeli i ri i autonomisë spitalore. Një model i cili do të sjellë jo vetëm efeçencë në përdorimin efikas të burimeve njerëzore dhe atyre financiare, por mbi të gjitha do të sjellë një shërbim të lartë, cilësor, në raport me kujdesin ndaj qytetarëve dhe ndaj pacientëve. Pas Spitalit Memorial, autonomia spitalore do të mundet të aplikohet në gjithë spitalet e vendit”, tha Manastirliu.

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS dhe drejtuesi politik në qarkun e Fierit, Taulant Balla, në fjalën e tij tha se ky është një prej reparteve më të mëdha pediatrikë në vend, që do t’i shërbejë jo vetëm qarkut të Fierit por edhe një pjesë të jugut të vendit.

“Besoj që kushtet që shohim sot këtu me një investim shumë të rëndësishëm, e kanë kthyer këtë repart pediatrie në një qendër të rëndësishme për bashkinë e Fierit, por më shumë se kaq, për gjithë qarkun e Fierit dhe më shumë, ndoshta dhe për një pjesë të jugut të vendit”, tha Balla.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vijon investimet në rrjetin e pediatrive në vend. Një tjetër spital pediatrik është drejt përfundimit, Pediatria e Elbasanit, ndërsa vijon puna për fazën e dytë të investimit madhor në Pediatrinë e QSUT-së./tvklan.al