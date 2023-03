Marshim pro luftarëve të UÇK

17:14 28/03/2023

Gjatë fundjavës në Prishtinë do të mbahet marshi për drejtësi në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që janë duke u gjykuar në Hagë.

Protestës do t’i paraprijë një marsh i ngjashëm në New York një ditë më parë ndërsa me datën 3 Prill në Hagë.

Ndaras nga ish-krerët e UÇK-së, në Gjykatën Speciale tashmë ka nisur procesi gjyqësor ndaj Pjetër Shalës i njohur si komandant “Ujku” që akuzohet për krime lufte në Kukës, ndërmjet datave 17 Maj 1999 dhe 5 Qershor 1999.

Dëshmitari iu përgjigj pyetjeve të mbrojtjes së të akuzuarit dhe të trupit gjykues. Sipas dëshmitarit, babai i tij e ka humbur shikimin tetë vjet pas torturave ku, sipas tij, ishte i përfshirë i akuzuari Shala.

Seanca ka vazhduar me dëshminë e dytë, që është dëshmitarja me numrin 6.

Pjetër Shala është larguar nga salla ku po zhvillohet procesi gjyqësor ndaj tij. Avokati i tij mbrojtës ka thënë se i akuzuari po ndjehet në ankth dhe ka nevojë të qetësohet.

Nga Prokuroria nuk ka pasur kundërshtime që Shala të mos jetë i pranishëm fizikisht në sallën e gjyqit, por kanë kërkuar që i njëjti të ndjekë seancat në formë tjetër.

Trupi gjykues i ka kërkuar mbrojtjes që të njoftojë para çdo seance, në rast se Shala nuk dëshiron të jetë fizikisht në sallën e gjyqit.

Pjetër Shala po mbahet në qendrën e paraburgimit në Hagë prej Marsit të vitit 2021.

