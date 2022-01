Meta e konfirmon: Do rikthehem hiper aktiv në politikë

23:16 19/01/2022

“Mezi po pres të dal nga kjo zyrë”

Në intervistën me Opinion, presidenti Ilir Meta tha se mezi pret të dalë nga zyra e presidentit dhe t’i rikthehet jetës politike.

“Ku është vendi i Ilir Metës në të ardhmen? Vendi i Ilir Metës është me popullin shqiptar, për t’ia kthyer pushtetin sovranit. Kushtetuta e Shqipërisë më të mos preket, jo nga një shumicë, po nga të gjithë partitë, vetëm përmes referendumit… Nuk do të jem në një politikë aktive, do të jem në politikë super aktive, hiper aktive. Mezi po pres të dal nga kjo zyrë, në kuoptimin e energjive.. ”./tvklan.al