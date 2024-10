Ministrat e Jashtëm të Ballkanit Perëndimor të mbledhur në Berlin kanë miratuar një deklaratë të përbashkët ku kërkojnë nga shtetet anëtare të Bashkimit Europian të përshpejtojnë procesin e anëtarësimit.

Në këtë mbledhje Shqipëria përfaqësohej nga ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani. Kryediplomatja gjermane Baerbock pranoi vonesat në procesin e zgjerimit, por theksoi që tani është momenti që kjo të realizohet sa më shpejt të jetë e mundur.

“Kanë kaluar më shumë se 20 vjet që kur BE-ja premtoi në Selanik anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Duhet që të pranojmë se ky premtim nuk është përmbushur ndaj dhe unë mund ta kuptoj pse shumë njerëz janë të zhgënjyer nga kjo. Ne tani kemi një shans historik për të rinovuar premtimin që është bërë, duke ndërmarrë veprime konkrete. Anëtarësimi i shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE është një domosdoshmëri gjeopolitike. Ne nuk i shohim vendet tuaja si “zona gri, por si partnerë, si miq evropianë. Duam që ju të anëtarësoheni në BE sa më shpejt që të jetë e mundur.”

Takimi i kryediplomatëve të Ballkanit Perëdimor i paraprin takimit të liderëve të këtij rajoni që do të zhvillohet në kuadër të Procesit të Berlinit nën drejtimin e kancelarit gjerman Olaf Scholz. Në takimin e liderëvë Shqipëria do të përfaqësohet nga Kryeminsitri Edi Rama.

Në takimin e liderëve Shqipëria do të përfaqësohet nga kryeminsitri Edi Rama. Liderët e shteteve të rajonit pritet t’i kërkojnë kryeministrit Albin Kurti që të heqin pengesat në tregtinë me Serbinë gjë që ka shkaktuar përjashtimin e Kosovës nga nisma rajonale CEFTA. Ky do të jetë takimi i dhjetë në kuadër të Procesit të Berlinit, arritjet kryesore të të cilit janë njohja reciproke e diplomave dhe heqja e tarifave roaming.

