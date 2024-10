Irani sulmon me raketa Izraelin

Irani sulmoi me raketa Izraeli këtë të martë, diçka që ishte paralajmëruar më herët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ( Lexo më shumë ).

BBC shkroi se mbi Tel Avivin u dëgjuan sirenat e luftës ndërsa edhe në Jeruzalem pati disa shpërthime.

Ushtria izraelite apeloi qytetarët që të qëndronin në gatishmëri dhe të ndiqnin me përpikmëri instruksionet.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy