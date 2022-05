Ndërron jetë ish-Presidenti Bujar Nishani

15:45 28/05/2022

Po kurohej në Gjermani nga një sëmundje e rëndë

Ish-presidenti i Republikës, Bujar Nishani ka ndërruar jetë në moshën 58-vjeçare, në një spital në Gjermani, ku po kurohej prej 21 prillit. Ai vuante nga pneumonia bilaterale me insuficensa respiratore, si pasojë e komplikacioneve të shkaktuara nga Covid-19.

Fillimisht u shtrua në spitalin “Shefqet Ndroqi” dhe më pas me përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore u dërgua për mjekim më të specializuar në një spital në Berlin.

Burime nga spitali thonë se prej disa ditësh ai po mbahej në jetë me anë të aparaturave, por mesditën e kësaj të shtune, mjekët, me konsensusin e familjes, kanë marrë vendimin t’ia shkëpusin aparaturat.

Ish-Presidenti Nishani e nisi karrierën e tij politike në 1991 duke iu bashkuar Partisë Demokratike. Më pas, ai mbajti edhe poste drejtuese në nivel lokal të kësaj force politike, për t’u zgjedhur si deputet i zonës 34 të Kombinatit të Tiranës për herë të parë në vitin 2005.

Në qeverisjen Berisha ai mbajti nga 2007-2011 postin e ministrit të Brendshëm dhe më pas të ministrit të Drejtësisë. U rikthye më pas si ministër i Brendshëm, detyrë që e mbajti deri në Qershor të vitit 2012.

Karriera e tij kulmoi në moshën 48-vjeçare kur me 11 qershor u zgjodh nga parlamenti si Presidenti i Republikës, në raundin e katërt me 73 vota pro, 1 votë kundër. Pas mbarimit të mandatit u angazhua në politikë, me Partinë Demokratike, duke u zgjedhur kryetar i Këshillit Kombëtar të kësaj force në vitin 2019.

Pas humbjes së zgjedhjeve parlamentar të 25 Prillit nga Partia Demokratike ai doli kundër kryedemokratit Lulzim Basha, duke iu bashkuar komisionit te Rithemelimit, si anëtar i tij.

Bujar Nishani lindi në 29 Shtator të vitit 1964 në Durrës. Karrierën profesionale e nisi si pedagog në Akademinë Ushtarake “Skënderbej” në vitin 1988, ndërsa me ndryshimin e sistemit punoi në Drejtorinë për Marrëdhëniet me Jashtë në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Jashtme në Drejtorinë e Marrëdhënieve me NATO-n dhe në Kabinetin e Ministrit të Mbrojtjes në vitin 1996.

