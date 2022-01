Nishani: PD do të përfaqësohet në zgjedhjet e 6 Marsit nga kandidatët e dalë nga primaret

16:45 27/01/2022

Ish-presidenti: Në zgjedhje shkojmë së bashku me kampin opozitar, Basha mbrohet nga qeveria

Ish-presidenti Bujar Nishani thotë se kandidatët e vetëm të PD për zgjedhjet lokale të pjessshme më 6 Mars do të jenë vetëm ata që do të dalin nga primaret. Në një intervistë për Klan Neës, anëtari i Komisionit të Rithemelimit u shpreh se kanë nisur negociataat me aleatët që në zgjedhje të futen si një front i gjerë opozitar.

“Ne e kemi deklaruar si vendim që nuk ka kthim pas, nuk ka tjetërsim. Do të përfaqësohemi me kandidatët që dalin nga procesi i primareve. PD e drejtuar nga Komisioni i Rithemelimit prej kohësh po angazhohet për të menaxhuar një frymë të gjerë opozitare që është në vend”.

Nishani teksa nuk përjashton mundësinë e rikthimit të protestave pas 6 Marsit.

“Ka një aleancë prej kohësh të madhe midis zotit Rama dhe zotit Basha, pra janë një, pavarësisht se mund të dalim me një, dy apo tre kandidatë është çështje e tyre. Jam besimplotë që zhvillimet politike pas zgjedhjeve të 6 Marsit do të jenë shumë interesante të cilat nuk kanë alternativë tjetër përevçse të reflektojnë vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Dhe protestat, në këtë situatë dhe ambient të madh krize shumëdimesionale janë normae që do të vijnë dhe do të shfaqen”.

Ish-presidenti deklaron se organizimi i PD për zgjedhjet e pjessshme do të bëhen nga Komisioni i Rithemelimit, pasi sipas tij, Basha dhe lidershipi i PD është i shkarkuar.

