Sipas Meteoalb, Shqipëria do të karakterizohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash gjatë paradites, ndërsa pasdite do të ketë zhvillim të vranësirave në zonat verilindore dhe juglindore, duke rrezikuar rreshje shiu.

Temperaturat do të variojnë nga 17-36 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 28 km/h në drejtimin veriperëndimor duke shkaktuar në det dallgëzim 2 ballë. /tvklan.al