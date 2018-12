Pedagogia: Këta studentë kanë lindur në kohë krismash (Video)

Një vendim i Këshillit të Ministrave që detyronte studentët të paguanin për lëndët e mbartura ishte fillesa e një prej protestave më të mëdha të mbajtura në Shqipëri që pas viteve ’90.

Prej 10 ditësh, mijëra studentë të Univesiteteve të Tiranës dhe të rretheve protestojnë për shfuqizimin e këtij vendimi dhe jo vetëm. Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla e shfuqizoi këtë vendim, por kjo nuk i kënaqi studentët, të cilët njëzëri kërkuan përgjysmim të tarifave duke i cilësuar ato të larta.

Po ashtu, ata kërkuan edhe vetting për pedagogët e tyre, madje publikuan edhe shumë emra profesorësh që në këmbim të notës kërkonin para, apo favore seksuale.

Për ditë me radhë, kërkesës së Kryeministrit Edi Rama për të dialoguar, studentët i janë përgjigjur me refuzim duke kërkuar vetëm zbatimin e 8 pikave që lidhen me përmisimin e cilësisë së Arsimit të Lartë në Shqipëri.

Kjo protestë e studentëve ka dëshmuar qytetari, pasi në asnjë moment nuk është shënuar asnjë incident.

Studentët në të gjithë vendin shprehen të vendosur se do t’i shkojnë deri në fund kërkesave të tyre dhe se nuk pranojnë dialog me qeverinë.

Për të biseduar mbi këtë situatë që vijon edhe sot, në pritje të një zgjidhjeje, ishin të ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, Edlira Çepani dhe Altin Hazizaj, të Shoqërisë Civile, Edlira Gjoni, pedagoge dhe moderatori Bledi Strakosha.

“Këta studentë janë 20-vjeçarë që në dallim nga ne kanë lindur në kohë krismash dhe ja ku po i del tymi sot asaj periudhe të errët që ka kaluar Shqipëria. Këta nuk kanë frikë nga PD, PS apo LSI dhe nuk tolerojnë që t’i shtypësh. Ata ndjejnë që për vite me radhë PD, PS apo LSI kanë shtypur prindërit e tyre. Disa pyesin se çfarë është kjo tarifë 150 euroshe nga e cila tremben këta studentë? Në fakt rezultatet kanë dalë që një prind paguan për fëmijën e tij nga viti i parë deri në vitin e pestë 25 mijë euro. Nuk janë pak 25 mijë euro, duke e ditur që këta studentë edhe pasi përfundojnë studimet vazhdojnë të njëjtat punë që bënin kur ishin studentë. Prandaj këta studentë nuk kanë më besim tek asnjë parti politike që i ka thënë jeni mirë aty ku jeni”, tha pedagogia Gjoni.

“Po të shikosh edhe folësit, ka thuajse një barazi mes djemve dhe vajzave, gjë që jo gjithmonë e shikon në jetën parlamentare apo edhe atë të përditshme. Pjesa politike është përgjithësisht e kontrolluar nga burrat dhe është shumë bukur kur ka vajza që kanë dalë dhe kanë folur, gjë që ndryshon edhe qasjen ndaj problemit. Kur dëgjohet zëri i vajzave padyshim i jep edhe më shumë forcë gjithë kësaj proteste”, tha Hazizaj.

“Është një leksion i madh qytetarie që na kanë dhënë këta studentë duke na treguar se ajo pjesë e paragjykimit që ne kishim për rininë shqiptare, që rri nëpër kafe apo është e fjetur. Na i kanë hedhur poshtë të gjitha, na kanë treguar se janë qytetarë të përgatitur dhe kërkojnë kushte më të mira. Dhe më e bukura e kësaj proteste është se ata kërkojnë kushte më të mira për t’u edukuar dhe zë në vendimmarrje. Këto kërkesa janë tërësisht të realizueshme nga një shtet që e ka prioritet edukimin. Ne e kemi lënë pasdore arsimin. Asnjë investim tjetër nuk ka vlerë përpara arsimit”, tha Çepani.

“Kjo ka qenë padyshim një nga gjërat më të bukura që kanë ndodhur pas viteve 90-të. Ka qenë një mrekulli. Po shkoja një ditë për punë dhe po shikoja një turmë të rinjsh që kërkonin të drejtat e tyre, që vetëm një polic i kishte ndalur dhe iu thoshte: Një moment sa të lirohet trafiku dhe ata rrinin të qetë dhe në fund pastronin. Shembuj të tillë ne nuk kemi patur dhe nuk do të kemi për shumë kohë. Problemi i tyre është mungesa e dinjitetit, mënyra se si trajtohen në bankat e shkollës apo në vendet e punës, ku punojnë në të zezë dhe s’marrin pagat. Mendoj se këto të drejta duhet të plotësohen, sepse shenjat për këtë protestë ka vite që janë dhënë”, tha Strakosha./tvklan.al