Presidenti turk Erdogan vizitë zyrtare në Tiranë (Të gjitha zhvillimet)

Masat e Policisë për vizitën zyrtare

Për të siguruar mbarëvajtjen e vizitës së presidentiti turk, Policia e Shtetit ka marrë një sërë masash, duke bërë edhe bllokimin e rrugëve në varësi të takimeve dhe aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë vizitës rreth 8 orë në Tiranë.

Policia e Shtetit njofton drejtuesit e automjeteve të shfrytëzojnë autostradën e re Kashar-Rinas, për të qarkulluar në drejtim të aeroportit të Rinasit, pasi aksi i vjetër Kashar-Rinas nga ora 10:00 deri në 11:30, si dhe nga ora 17:00, deri në orën 18:00, do të jetë i bllokuar. Ndërkohë që rrugë të tjera që do të bllokohen janë: nga Rinasi-Qafa e Kasharit-Mbikalimi tek Casa Italia-nënkalimi te ish-sheshi “Shqiponja”, Unazë (Astir)-Rrethrrotullimi i Saukut, Rruga e Elbasanit.

Po ashtu për shkak se presidenti Erdogan do të zhvillojë një takim me kryeminsitrin Edi Rama, rreth orës 12:00, do të bllokohet Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nga Ura te ish-Hotel Dajtit deri te sheshi “Nënë Tereza”. Ndërkohë prej orës 16:00 do të bllokohen edhe rrugët, “Ismail Qemali”, “Papa Gjon Pali II”, “Ibrahim Rugova”, rruga “Ukraina e Lirë”, bulevardi “Zhan D’Ark” dhe rruga “Xhorxh Bush” pasi delegacioni do të drejtohet drejt xhamisë së Namazgjasë për të bërë inaugurimin e saj.