Presidenti vizitë zyrtare në Kosovë

Shpërndaje







15:31 15/08/2022

Begaj: Pavarësia e Kosovës, proces i pakthyeshëm

Presidenti Bajram Begaj ndoqi traditën duke e zhvilluar vizitë e parë zyrtare në Kosovë. Ai u prit me një ceremoni zyrtare nga homologia e tij Vjosa Osmani me të cilën pati edhe një takim “kokë me kokë”.

Duke e cilësuar si një simbolikë të natyrshme këtë vizite në atë që ai e konsideroi si shtëpia e shqiptarëve, kreu i shtetit shqiptar në deklaratën për mediat dha edhe rezervat e para ndaj institucioneve evropiane sa i përket vonesave për integrimin e Kosovës.

“Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, premtim i vonuar dhe një e drejtë që ata duhet ta gëzojnë si të gjithë qytetarët e tjerë të rajonit”.

Ai theksoi Shqipëria mbështet fuqimisht anëtarësimin e Kosovës në NATO, duke shprehur njëherësh rezerva edhe për raportin të Dick Marty-t te miratuar nga Asambleja parlamentare e Këshillit të Europës disa vite më parë.

“Asnjë raport i trilluar që tenton të njollosë gjakun dhe vetëflijimin e shqiptarëve në mbrojtje të lirisë, flamurit dhe identitetit kombëtar nuk do të arrijë kurrë të zbehë këtë trashëgimi të lavdishme”.

Begaj vlerësoi mënyrën se si u menaxhua situata e 31 Korrikut me vendosjen e barrikadave nga serbët në veri të Kosovës, ndërsa theksoi se formula e SHBA-se është me e mira për Kosovën e Serbinë.

Ndërsa presidentja Osmani u shpreh se është e rëndësishme që Kosova dhe Shqipëria ta kenë një traktat për mbrojtje të përbashkët.

“Është koha që të bëjmë hapa të duhur në këtë drejtim. Nuk ka dhe nuk mund të ketë ekuivalencë të dy palëve, kur Serbia është ajo që po përdor retorikë luftënxitëse në raport me Kosovën por edhe veprime që cenojnë paqen dhe stabilitetin Shpresoj që Bashkimi Evropian të jetë më i zëshëm në raport me veprimet destabilizuese të Serbisë”.

Më tej kreu i shtetit shqiptar u prit nga kryeparlamentari i Kosovës, Glauk Konjufca. Për rreth 50 minuta presidenti Begaj zhvilloi një takim edhe me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.

Gjatë orëve te pasdites presidenti i Shqipërisë do të zhvillojë homazhe në varrin e ish-Presidentit Ibrahim Rugova, e më tej në varrezat e dëshmorëve në Prekaz, aty ku prehen eshtrat e familjes Jashari.

Tv Klan