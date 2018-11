Si i “rrjepin” inspektorët e tatimeve bizneset e rregullta

Kamera e fshehtë e emisionit Stop, sjell me zë dhe figurë “rrjepjen” periodike që u bëhet qytetarëve, që kanë një biznes të rregullt. Një qytetar me një biznes të tillë bisedon me inspektor tatimesh dhe ky i fundit i merr 100 mijë lekë të vjetra, për ta lënë të punojnë.

Qytetari i thotë, se i paguan çdo gjë shtetit dhe kjo nuk është normale, pasi i bie të lerë rrogë mujore nëpër kontrolle. Por inspektori tatimor e bind, se kështu është në çdo sektor. Ai i thotë, se me t’i marrë “kafenë”, për një vit nuk do të shihen më bashkë. Edhe nëse në derë i vjen një koleg, ai vetë, do t’i thotë, ta lerë të qetë, se e njeh.

1.

Qytetari me biznes- Ça bone ti?

Punonjësi i tatimeve- Ça bone ti? U lodhe? Si të kam? Si dukesh?

Qytetari me biznes– Eeee mos të them ndonjë gjë unë tani, të jetë e para dhe e fundit!

Punonjësi i tatimeve-Po…

Qytetari me biznes – Që mos të rri më kshu!

Punonjësi i tatimeve-Ti, a bone ndonjë denoncim, o burrë?

Qytetari me biznes- Po s’e kam bërë unë, o burrë!

Punonjësi tatimeve- Po pse, o vëlla?

Qytetari me biznes- Me bo denoncim?

Punonjësi tatimeve- Po në telefon mo! 08001414 kush mendon, që ty të prish punë o **, kush subjekt?

Qytetari me biznes – Del direkt atje ëëë…?!

Punonjësi i tatimeve- Jo, jo! Del një vajzë atje, si me marrë Ministrinë e Shëndetësisë, o burrë. Filan qendër shëndetësore nuk po më shërben. Mjeku i familjes është zënë keq me mua. Ajo të thotë: Do të identifikohesh? Ti i thua: jo! Jam qytetar anonim, se s’do. Mirë- thotë ajo. Faleminderit!

Qytetari me biznes- Ju japin urdhër ju direkt, si është problemi?

Punonjësi i tatimeve- Eëëë…

Qytetari me biznes – U japin urdhër?

Punonjësi i tatimeve – Direkt denoncim, o burrë! Direkt, o vëlla, po jo mo, nuk është puna në tatime, doganë, polici, AKU, bashki, Inspektorat Mjedisi. Kushdo qoftë, o vëlla, kushdo qoftë edhe kryesisht.

Qytetari me biznes – Unë nuk e di, o vlla, nuk më të saktë e më kshu për mu, s’ka!

Punonjësi i tatimeve- Po pse shumica s’janë të sakta? Kush ma ka bo tha ky, ça e ka ky Artisti te Vorri Bamit?

Qytetari me biznes – Pse dhe atij i erdhën?

Punonjësi i tatimeve- Eeee kush ma ka bo tha? I thashë: Sa ke ktu i thashë, rresht? Po më tha, janë 5. Kush? Mundet tha ai i dyti. Pse? Ai është mërzit shumë tha, kur e kam hap unë. Boja ti, i thashë: nema numrin, bjer një stilolaps! Ti rri këtu brenda! Si boj tha? O vëlla! Filan kafe nuk lëshon kupon tatimor. Edhe po të pyti ajo vajza, s’di gjo thuj! Ku është? Te Vorri Bomit. Si e ke emrin? S’di gjo, thuj! Kaq! Ça t’i bësh ti tash? S’ke ça i bën. Ça t’i bësh?!

2.

Punonjësi i tatimeve- Kush mendon ti, që mund të prishë punë?

Qytetari me biznes – Tashi, këtë punë, kjo do vazhdojë gjatë ndoshta, or ti! Duhen lekë. Jep, jep, jep, si pa të arsyeshme.

Punonjësi i tatimeve- Pse gjatë e *

Qytetari me biznes – Po gjatë, o burrë, se në Korrik e bëmë ne.

Punonjësi i tatimeve- Pse?

Qytetari me biznes – Në korrik domethënë, ne mbaruam punë. Korrik ishte apo jo?

Punonjësi i tatimeve- O * ,jo nuk e di, ishim Qershor, Maj apo Korrik.

Qytetari me biznes- Korrik ka qenë, jo Korrik ka qenë. Gushti, Shtatori, Gushti, jemi me pushime, jemi andej nga jugu.

Punonjësi i tatimeve- O *.

Qytetari me biznes – Nuk kam qejf kshu, për Zotin e madh!

Punonjësi i tatimeve- Për sytë e ballit! Përsa kam pas unë mundësi me shokë, di me të ndihmu. Ndërsa ta dish, 80% dun me të prish punë.

Qytetari me biznes – Vari lesht, o ti, ku di unë, ça të them?!

Punonjësi i tatimeve- Ça me të thënë tani shoku jot?! Ti ndaç beso, ndaç mos e beso, ndaç…, të paktën kshu janë bërë praktikat.

Qytetari me biznes – Po mirë, o mirë! Po s’e shoh të arsyeshme, të paktën tani.

Punonjësi i tatimeve-O * me të thënë…, ça me të ashtu tjetër?!

Qytetari me biznes- E marrim për këtë radhë. Tani do të vazhdojmë kështu më duket, pa arsye.

Punonjësi i tatimeve- Jo, jo, jo!

Qytetari me biznes – Po vazhduam kshu, më mirë ma thuaj o * dhe unë s’kam ca me të bo. Edhe ca më sugjeron tani ti mua, se vjen ndonjë tjetër nesër dhe vari leshtë, o burrë!

Punonjësi i tatimeve- Jo, jo, o * ! Ta kesh parasysh një gjë! Nuk je ti i pari, as i fundit në Tiranë, as në Shqipëri.

Qytetari me biznes – Unë i paguaj, i bie të paguaj domethënë dopio gjobë. Në qoftë se më bie gjoba mu nesër, ti prapë s’më del mua garant, që ore, unë të mbrojta, po s’të mbrojta.

Punonjësi i tatimeve- Si për denoncim?

Qytetari me biznes – Eee…

Punonjësi i tatimeve- Jo mo, për denoncim s’bëhet fjalë! A i ke bo atë, që i ke thënë nji ashtu?!

Qytetari me biznes – Unë, jo dua të lavdërohem, po nesër me më ardhë kontroll shteti…

Punonjësi i tatimeve- Jo, jo, jo, jooo…

Qytetari me biznes – Për Zotin! Ja po ta them me sinqeritet, për kokë të gjithëve! Nesër le të më vijë mua kontroll shteti, në qoftë se mu, unë e kam ekonomisten në punë njëherë tani, ndonjëherë, pa le sesi po mund të ndodhi ndonjëherë, a më kupto?

Punonjësi i tatimeve- Më fal pak! Nuk bohet fjalë fare!

Qytetari me biznes – Jam shumë i rregullt o burrë, me shtetin. Kjo më acaron tashi, kafet kshu.

Punonjësi i tatimeve- Po s’je i pari, o * er burrë, as i fundit!

3.

Qytetari me biznes – Nuk lej o burrë, për kshu, se jam i detyruar të pres kupona.

Punonjësi i tatimeve- * ne jena mundu me të ndimu, jo me të prish punë, se me të prish punë…

Qytetari me biznes – Mirë, na ta mbyllim këtë të pjesës tënde! Shifeni njëherë, ça bëhet, o burrë i dheut, se i bie si rrogë mujore!

Punonjësi i tatimeve- Jo, jo!

Qytetari me biznes – Për Zotin e madh! Po i bie të jetë Korrik, tani Shtator, bën vaki tani para vitit të ri, duhen prapë ndonjë gjo, do vish!

Punonjësi i tatimeve- Jo ne ndoshta s’shifna një vit, o burrë!

Qytetari me biznes- Po jo, mor burrë jo, ku di unë ca të them tani!

Punonjësi i tatimeve- Unë me shokët e mi jo, po të erdhën të tjerë, ku di ca të them, po edhe të tjerëve një fjalë të mirë për filanin, ja thona.

Qytetari me biznes – Tani unë po të them.

Punonjësi i tatimeve- Tani seriozisht, më shumë se kaq, ça do tashi me të ndihmu, më shumë tani, ça don tashi, veje ti veten në vendin tonë, o vlla!

Qytetari me biznes – Po shqetësim është kjo, domethënë, që çdo 1 muaj e gjysmë- 2 muaj, pfff…

Punonjësi i tatimeve – Jo, me thënë tani..

Qytetari me biznes – Jo më duket edhe mua, sikur.., ore edhe nesër me më ardhë kontrolli, nuk më mbron dot. Atë e di.

Punonjësi i tatimeve- Jo me qenë vetë fizikisht, po!

Qytetari me biznes – Unë mundohem të rri korrekt me shtetin, sepse…

Punonjësi i tatimeve- Jo, jo me qenë vetë, o shok… O vlla, filani, po lëre, o burrë lëre! Pse e njohim, lëre!

Qytetari me biznes –Si do e lejmë, po jo, se dhe kshu s’mund ta vazhdojmë për Zotin!

Punonjësi i tatimeve- Ça me vazhdu?

Qytetari me biznes – Me vazhdu prapë kshu, çdo 3-4 muaj…

Punonjësi i tatimeve- Absolutisht jo!

Qytetari me biznes – Mirë!

Punonjësi i tatimeve- Jo, jo, jo! Mu s’s’s’s ça s’ke punë, ça me vazhdu mo *?!

Qytetari me biznes – Mirë!

Punonjësi i tatimeve- Ç’punë ke me vazhdu? Më jep dorën, je në rregull! Për ça me vazhdu?!

Qytetari me biznes – Ok! U kry!

Punonjësi i tatimeve- Ç’punë ke me vazhdu, ti je në rregull.

Qytetari me biznes – Gjithë të mirat! Ciao!

Punonjësi i tatimeve- Subjekti * je në rregull! /tvklan.al