Uniko – Flet Dan Hutra, vrasësi i grave! Pjesa 2 (24 Prill 2023)

Shpërndaje







22:01 24/04/2023

Pjesa e dytë e intervistës me Dan Hutrën, vrasësi i 3 grave dhe plagosjes së 3 të tjerave në Tiranë më 1 Mars 2023. Ai ka dhënë një intervistë telefonike nga burgu 302 për emisionin Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus.

Kemi vendosur të transmetojmë intervistën me Dan Hutrën për t’u treguar qytetarëve se si funksionon mendja kriminale e një vrasësi serial.

Përshkrimit të masakrës me 3 të vrarë dhe 3 të plagosur i mungonte rrëfimi i vrasësit të pazakontë Dan Hutra që nuk njeh pendesë dhe që shprehet se nuk do të kursente as 20 veta të tjerë për të vrarë.