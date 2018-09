Veliaj: 83% e qytetarëve duan Teatër të Ri Kombëtar

Godina e re e Teatrit të ri Kombëtar do të jetë 9 herë më e madhe, duke ofruar kushte komode për aktorët dhe dashamirësit e artit. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak të Tiranës, Veliaj publikoi disa dokumente ku tregohet qartazi se në një kohë që opozita shprehet kundër ndërtimit të Teatrit të ri Kombëtar, në vitin 2013 kryetari i PD-së, Lulzim Basha, asokohe në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, firmosi privatizimin e godinës së Teatrit të Metropolit, me qëllim që atë ndërtesë t’ia jepte deputetit të PD-së për interesa të tij.

Një korrespondencë e fundit të mandatit qeverisës të PD-së në vitin 2013 ndërmjet Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ose ndryshe midis Lulzim Bashës dhe ministrit të atëhershëm, Florion Mima, zbulon skandalin e tmerrshëm të grabitjes së pronës së qytetarëve të Tiranës, pikërisht të Teatrit të Metropolit, teatri i vetëm i qytetit duke hedhur në rrugë të madhe dhjetëra artistë.

Letra e firmosur nga vetë Lulzim Basha lejonte që një pronë shtetërore e Bashkisë së Tiranës të privatizohej për interes të deputetit të PD, Astrit Veliaj, i cili më pas do ta përdorte atë për të zgjeruar ambientet e universitetit UFO, i cili është në pronësi të tij.

“E para e punës nuk jemi ne pronarët e teatrit, as e tokës së Teatrit; Teatri Kombëtar është në varësi të Ministrisë së Kulturës. Pra, po kërkojmë që të vendosim ne tani për tokën e dikujt tjetër. Toka e Teatrit rri e teatrit, bëhet Teatër. Ndërkohë, kërkojnë të mblidhet këshilli, kur Lulzim Basha kryetar bashkie i thotë Florion Mimës privatizojeni teatrin e Metropolit. U mblodh këtu këshilli për teatrin e Metropolit? Po e privatizonte teatrin. Erdhën dhe e kapëm në flagrancë dhe e ndaluam sigurisht, po e privatizonte. Ne po themi te teatri të bëhet një teatër 9 herë më i madh ndërkohyë ky thoshte ta privatizojmë komplet, me firmën e vet, të Lul Bashës. Prandaj ikin se është shumë siklet me qendru në këtë sallë nëse dëgjon këto. Pra nëse shikon Lulin që e çoi për privatizim pa e pyet Këshillin fare, kurse ne themi për një tokë që është e teatrit do të vijë një teatër 9 herë më i madh dhe po kalojmë një ligj që na e garanton këtë, që është një autoritet mbi një autoritet vendor”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë deklaroi se në një kohë që PD dhe LSI bëjnë deklarata sikur shqetësohen se çfarë po ndodh me teatrin, të dyja këto forca politike bojkotojnë punimet e parlamentit duke shkuar për dreka e darka.

“Po mirë more kur janë të interesuar për t’u pyetur dhe thoni t’i bëjmë apel parlamentit të na e varë ne këtu në Tiranë. Pyetja është kjo, po vetë PD dhe LSI pse nuk shkon në Parlament? Këta thanë që mbi trupat tanë do të kalojë ligji i teatrit, të gjithë duke ngrënë drekë në Vlorë. Domethënë këta parlamentin e kanë eskursion dhe i thonë Bashkisë së Tiranës oburra ne ti bëjmë thirrje. Po mirë more, partinë tuaj e keni, merre Monën dhe Lulin dhe thuaj boll me eskursion se ne në Tiranë jemi shumë të shqetësuar që ju nuk po bëni parlament. Po mirë more, po ne që jemi edhe në bashki edhe në parlament dhe që nuk lemë seancë pa marrë pjesë dhe pa marrë vendime, ne do i bëjmë apel kundërshtarëve tanë që të vijnë, të lënë eskursionin? Një ditë eskursion në Shkodër, një ditë eskurdsion në Vlorë, një ditë eskursion në Elbasan, një ditë eskursion në Durrës. Shyqyr këto janë edhe qytete me det dhe peshku i mirë dhe vera e mirë dhe tani këta të shqetësuar pse partia e tyre s’shkon në parlament”, u shpreh Veliaj.

Teksa siguroi se 83 për qind e qytetarëve të Tiranës mbështesin nismën për ndërtimin e një godine të re të Teatrit Kombëtar, Veliaj u shpreh se vetting së pari duhet të nisë nga vetë opozita dhe ata që hiqen si shoqëri civile.

“Meqë po flasim për veting, ta bëjmë vetingun. Kush ka ngelur që proteston për teatrin? Vetingu i parë, ka aktorë, 0 aktorë. Vetingu i dytë, dy regjisorët, ish- drejtorë të PD-së janë dënuar me vendim gjykate për vjedhje. Pra këta që duan të bëjnë veting s’gjejnë dot protestues pa dënuar. Ai tjetri i shoqërisë civile njëherë e kam hequr unë nga puna për vjedhje aparati, njëherë e ka heq LSI-ja për vjedhje nafte te AKBN. Po të bëjnë këta veting këtyre nuk u ngelet as protestues se këta i kanë të gjithë protestuesit të dënuar, të dënuar se morën lekë për film dhe nuk bënë film, nuk e bënë kurrë, nuk e pamë kurrë. Këta thonë janë artistët, aktorët. Kush është aktor? Dy ish-drejtorë të PD-së që vodhën lekët e nuk bënë film. Filloni mo vëlla vetingun, bëni veting, por po të bëjnë këta veting nuk u ngelet më njeri, jo protestues, nuk u ngelet më votues. Kjo është arsyeja pse u larguan sot”, theksoi Veliaj./tvklan.al